Totálkárosra törte az autót egy részeg férfi, majd egy lóra fogta a történteket

Meglehetősen kacifántos lett egy részeg férfi hazafelé vezető útja, miután kisteherautójával letért az úttestről Békés vármegyében, Doboz külterületén. Ám a történtek nem merültek ki ennyiben, ugyanis a jármű az árokba csapódott, ott fának ütközött, majd megpördült, felborult, végül az úton a kerekein állt meg - mindezt pedig a sofőr egy lóval próbálta megmagyarázni.

Lóra fogta a részeg sofőr a balesetet. Fotó: Police.hu

Totálkárosra törte az autót a részeg sofőr, de állítása szerint csak egy ló rúgta meg

A rendőrség közleménye szerint a baleset szeptember 14-én 23 óra és szeptember 15-én 3 óra között történhetett.

A férfi egyedül ült a járműben, és mint később kiderült, nemcsak ittas volt, de még el is volt tiltva a vezetéstől.

Az esetet könnyebb sérülésekkel megúszta, így segítséget sem hívott: kiszállt az autóból, majd gyalog elindult Vésztőre, ahol egy rokonával osztotta meg a történteket.

A nő hajnali 5 előtt hívott mentőt a sérült férfihoz, közben a rendőrök is megérkeztek, akiknek egy szondázás után a férfi csak annyit mondott, hogy "megrúgta egy ló", majd elárulta, hogy utasként ült egy autóban, amit Doboz és Vésztő között hátrahagyott.

A rendőrök a helyszíni szemlét követően megállapították, hogy a férfi egyedül ült az autóban és ő vezetett. A kihallgatás során az egyenruhások szembesítették az általa elmondottaknak ellentmondó információkkal, majd beismerte a történteket.

Engedély nélküli vezetésért és ittas vezetésért korábban eltiltották a járművezetéstől, jövő év szeptemberéig nem ülhetett volna volán mögé. Mindent megtett azért, hogy az újabb felelősségre vonást elkerülje, ez azonban nem sikerült

- olvasható a rendőrség oldalán.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette. Ügyét azért, hogy mielőbb újra bíróság elé lehessen állítani, gyorsított eljárásban dolgozzák fel.