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robbanás

Robbanás történt Mezőzomborban, egy hónapos csecsemő került kórházba

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Szinte teljesen megsemmisült egy épület egy felrobbant oxigéngáz-palack következtében Mezőzomborban, szeptember elsején. A ház lakója ugyan nem volt otthon, amikor a robbanás történt, ketten így is megsérültek, köztük egy egy hónapos kisbaba, valamint négy szomszédos épületben is kár keletkezett.
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Robbanás történt Mezőzomborban szeptember elsején, kedden délután. A Boon beszámolója szerint a helyszínen egy szinte teljesen megsemmisült épületet találtak, valamint a környező házakban és az utcán álló autókban is kár keletkezett. 

Robbanás Mezőzomborban: egy hónapos csecsemőt szállítottak kórházba /  Fotó: Vajda János/BOON

Robbanás Mezőzomborban: egy hónapos csecsemőt vittek kórházba

A hírek szerint a robbanást egy oxigéngáz-palack idézte elő, a detonáció miatt pedig négy szomszédos ház is megsérült. A TV2 Híradó szerdai riportjában elhangzott, hogy a ház lakója nem volt otthon, egy közelben élő férfi azonban megsérült, a kisbabája pedig sok füstöt belélegzett.

A robbanás következtében egy  férfi súlyosabb mellkasi, végtag-, illetve fejsérüléseket szenvedett, a helyszínen a bajtársaink megvizsgálták, ellátták őt. Egy további sérültet, egy egy hónap körüli gyermeket füstmérgezés gyanúja miatt szinten megvizsgáltak és elláttak, majd mindkettőjüket stabil állapotban további vizsgálatokra és megfigyelésre kórházba szállították

– nyilatkozta Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

Robbanás történt, majd tűz ütött ki egy családi házban is Győrváron augusztus 18-án. A házban lakó férfi ugyan még el tudta hagyni az épületet, ott azonban összeesett, majd sokkos állapotban, súlyos sérülésekkel kórházba került. A napokban Győrvár polgármestere bejelentette, hogy a férfi, Zoltán tragikus módon elhunyt, miután az orvosok napokon át küzdöttek az életéért.

 


 

 

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