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robbantás

"Attól nagyon-nagyon féltem" - kiderült, miért fenyegetőzött robbantással a hajdúhadházi férfi

56 perce
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Egy 55 éves férfit állítottak elő, miután robbantással fenyegetőzött a közösségi médiában. A hajdúhadházi lakos kommentjére a debreceni nyomozók figyeltek fel, majd az adatgyűjtést követően sikerült azonosítani, ki áll az ismeretlen profil mögött. A férfi - aki részletes beismerő vallomást tett -, nemrég úgy nyilatkozott, az akkumulátorgyár által okozott szennyezéstől való félelmében lett indulatos és tett meggondolatlan kijelentést a robbantásról, amelyet esze ágában sem volt elkövetni.
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robbantásakkumulátorgyárfenyegetőzésfélelem

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogyan figyeltek fel a debreceni nyomozók a közelmúltban egy hozzászólásra, amelyben egy ismeretlen profil robbantással fenyegetőzött. Ezt követően a bűnügyesek azonnal adatot gyűjtöttek, majd rövid időn belül azonosították azt a hajdúhadházi lakost, akit kapcsolatba lehetett hozni a profillal. Az 55 éves férfit ezután előállították és közveszéllyel fenyegetés miatt hallgatták ki, aki részletes beismerő vallomást tett: mint mondta, hirtelen felindulásból írta a hozzászólását és nem gondolta komolyan. A férfi nemrég az ATV híradónak nyilatkozott a történtekkel kapcsolatban.

Az akkumulátorgyáraktól való félelmében fenyegetett robbantással / Fotó: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Az akkumulátorgyáraktól való félelmében fenyegetett robbantással

A férfi ekkor elmondta, az akkumulátorgyár által okozott szennyezéstől való félelmében lett indulatos.

Akkumulátorgyár, hogy elszennyezik a vizet és eljön ide is. Attól nagyon-nagyon féltem

- mondta, majd kijelentette, semmit sem állt szándékában felrobbantani. Arra pedig, hogy kit akart megfenyegetni vele, annyit felelt:

Mást senkit, senkit sem… Nagyon sajnálom, hogy ezt odaírtam.

A férfival szemben a vád közveszéllyel fenyegetés. Lakatos Olivér ügyvéd szerint nagyon komoly következménye lehet egy-egy meggondolatlan internetes bejegyzésnek: alaphelyzetben is három év szabadságvesztés a büntetési tétel. Az eset kapcsán korábban a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság is felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló cselekmények akár súlyos bűncselekménynek is minősülhetnek. Épp ezért nem árt kétszer is meggondolni, ki és mit posztol a világhálón.


 

 

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