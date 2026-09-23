Robbantással fenyegetőzött egy férfi Érden, rendőrök vonultak a házához

A férfi 2026. augusztus 8-án a délutáni órákban hívta fel a 112-es segélyhívó számot robbantással fenyegetőzve.

Robbantással fenyegetőzve hívta a segélyhívót a férfi - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A diszpécsernek azt mondta, hogy bomba fog robbanni, és mindent ki kell üríteni.

A bejelentést követően mintegy 20 perccel a rendőrök már a férfi érdi otthonánál voltak.

A férfi ekkor azt közölte velük, hogy C4-es robbanószerkezetet helyezett el a házban, és azt fel fogja robbantani.

Az eljárás során kiderült, hogy a férfit korábban már többször büntették, és jelenleg egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt áll – írta közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

Az Érdi Járási Ügyészség közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt gyorsított eljárásban állítja bíróság elé a büntetett előéletű férfit.

Kiderült, miért fenyegetőzött robbantással a hajdúhadházi férfi

Egy 55 éves férfit állítottak elő, miután robbantással fenyegetőzött a közösségi médiában. A hajdúhadházi lakos kommentjére a debreceni nyomozók figyeltek fel, majd az adatgyűjtést követően sikerült azonosítani, ki áll az ismeretlen profil mögött.