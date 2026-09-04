Kommentben fenyegetőzött robbantással egy férfi, lecsapott rá a rendőrség - videó

Egyetlen, meggondolatlan komment vezetett büntetőeljáráshoz egy hajdúhadházi férfi esetében. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség beszámolója szerint a debreceni nyomozók a napokban a közösségi médiában figyeltek fel egy hozzászólásra, amelyben egy ismeretlen profil robbantással fenyegetőzött. Ezt követően a bűnügyesek azonnal adatot gyűjtöttek, majd rövid időn belül azonosították azt a hajdúhadházi lakost, akit kapcsolatba lehetett hozni a profillal.

Kommentben fenyegetőzött robbantással a férfi / Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Kommentben fenyegetőzött robbantással a férfi

A rendőrök azonnal az illető lakcímére siettek és elfogták az 55 éves férfit, az otthonában pedig kutatást tartottak.

Ezt követően előállították és közveszéllyel fenyegetés miatt hallgatták ki a férfit, aki részletes beismerő vallomást tett: mint mondta, hirtelen felindulásból írta a hozzászólását és nem gondolta komolyan.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló cselekmények akár súlyos bűncselekménynek is minősülhetnek.