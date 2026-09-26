Lábbal hajtotta a rollert, mégis megtörtént a baj Tatabányán – fotók a balesetről

Újabb rollerbaleset történt Komárom-Esztergomban. Ezúttal Tatabányán, a Dankó utcánál esett el egy férfi, ráadásul nem is elektromos üzemmódban használta a rollert. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset nem minősült közlekedési balesetnek – adta hírül a Kemma.
Lejtőn gurult, majd a szegélynek ütközött
Szeptember 24-én, csütörtökön 12 óra 50 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy férfi elesett elektromos rollerével Tatabányán, a Dankó utcánál.
A rendőrök megállapították, hogy a férfi ekkor nem használta a roller elektromos rásegítését, hanem lábbal hajtotta.
A lejtőn haladva azonban nekiütközött a szegélynek, majd elesett.
Hatósági közlés szerint az eset nem minősül közlekedési balesetnek, ezért az ügyben rendőrségi eljárás sem indult. A helyszínről fotók is készültek.
A kis kerekek miatt egy padka is veszélyes lehet
A roller könnyen kezelhető közlekedési eszköznek tűnhet, a használata azonban elektromos hajtás nélkül is tartogathat veszélyeket. A kisebb kerekek miatt egy kátyú, padka vagy más úthiba könnyebben kibillentheti az eszközt az egyensúlyából.
A sebesség szintén fontos tényező: egy váratlan akadály esetén nagyon kevés idő maradhat a korrigálásra. A rendőrség ezért arra figyelmeztet, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel kell közlekedni.
Mivel a rolleren nincs karosszéria, egy esésnél a használó közvetlenül az útfelületre zuhanhat. A rendőrség ezért bukósisak, valamint lehetőség szerint térd- és könyökvédő viselését is javasolja.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy nő kisgyerekkel a karjában rollerezett.