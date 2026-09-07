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Beütötte a fejét az útpadkába, meghalt a rolleres

34 perce
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A férfi a kórházban halt bele sérüléseibe. A rolleres balesetének körülményeit vizsgálják.
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Meghalt szombat este a kórházban egy 49 éves férfi Romániában, aki Marosszentgyörgyön elektromos rollerrel közlekedve elesett, és a fejét az útpadkába ütötte. 

A rolleres életét nem tudták megmenteni, a rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit
A rolleres életét nem tudták megmenteni, a rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

A rolleres elveszthette egyensúlyát egy kereszteződésnél

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szeptember 5-én, szombaton este 10 óra körül a rendőröket egy Marosszentgyörgyön történt közúti balesethez riasztották. Az első helyszíni vizsgálatok szerint egy 49 éves férfi elektromos rollerrel közlekedett a Márton Áron utcában, amikor egy útkereszteződésnél vélhetően elvesztette egyensúlyát és az úttestre esett. A fejét beütötte az útpadkába. Kórházba vitték, ott azonban belehalt sérüléseibe - írja a Maszol.

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