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beteg

Roma származása miatt bántalmazhatták a mentőben, órákkal később meghalt a lajosmizsei férfi - videó

32 perce
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Négy éve történt a megrázó eset Lajosmizsén, amikor egy 52 éves férfit a mentők a kecskeméti kórházba szállítottak. A család csak a temetésen vette észre a férfi sérüléseit. Az esetről ráadásul hangfelvétel is készült, amelyen az hallható, hogy a mentősök összefogtak a beteg ellen.
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Megrázó részletekről számolt be a TV2 híradójának egy lajosmizsei férfi halálával kapcsolatban: az 52 éves férfit roma származása miatt bántalmazhatta a mentő személyzete, miközben kórházba szállították. A férfi családja csak a temetésen szembesült azzal, hogy sérülések voltak a testén.

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Roma származása miatt bántalmazhatták a mentőben, órákkal később meghalt egy 52 éves férfi Lajosmizsén
Fotó: Shutterstock

Hangfelvétel rögzítette, ahogy a mentősök a beteg ellen beszélnek

A tragédia négy éve történt Lajosmizsén: az 52 éves férfit a kecskeméti kórházba vitték, ám a vád szerint a mentősök útközben ellene fordultak. Egy hangfelvétel is készült, amelyen az hallható, hogy összefognak a beteg ellen. 

Állítólag az váltotta ki a haragjukat, hogy szerintük feleslegesen riasztották őket, mivel a férfi csak ittas volt, komolyabb baja nem volt.

A bíróság szerint a sofőr és a 19 éves mentőápoló előre elhatározta, hogy bántani fogják a férfit. Nem rögzítették a mentőben, majd a sofőr szándékosan fékezett, amitől a beteg előreesett és beverte a fejét. A sofőr ekkor már tíz éve dolgozott a mentőszolgálatnál.

A férfi néhány órával később életét vesztette, de a vizsgálatok szerint nem a mentőben elszenvedett sérülések okozták a halálát.

Az ügy négy éve húzódik, első fokon csak idén januárban született döntés. A másodfokú tárgyalás ősszel várható. A család közben polgári pert is indított, sérelemdíjat követelve.

 

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