Benzinnel locsolta le párja autóját – videón a debreceni gyújtogatás

Rongálás miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség egy felnőtt nő és fiatalkorú társa ellen. A vád szerint a nő bosszúból felgyújtotta párja autóját egy debreceni parkolóban, társa pedig figyelte a környéket.

A rongálás következtében a felgyújtott autó mellett két másik gépkocsi is megsérült (A kép illusztráció)

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A vádirat szerint a nő és a férfi a történtek idején párkapcsolatban álltak, de összevesztek. A nő ezt követően elhatározta, hogy bosszút áll párján.

A férfi 2024. november 16-án este autóval Debrecenbe ment szórakozni. Miután erről barátnője tudomást szerzett, ő is a városba utazott. Ott találkozott fiatalkorú vádlott-társával.

A nő elmondta társának, hogy mire készül. Ezután taxival felkerestek egy benzinkutat, ahol egy félliteres üdítős palackot töltöttek meg benzinnel. Innen a belvárosba indultak, majd megkeresték a férfi autóját.

A vád szerint november 17-én hajnali két óra körül a nő benzint locsolt a gépkocsi tetejére, majd öngyújtóval meggyújtotta. Fiatalkorú társa eközben a közelben maradt, és figyelte, hogy közeledik-e valaki.

A lángok a parkolóban álló két másik autóra is átterjedtek. Az egyik járműben közel 80 ezer, a másikban 460 ezer forintos kár keletkezett. A felgyújtott gépkocsiban 1,27 millió forintos kár keletkezett.

A Debreceni Járási Ügyészség mindkét elkövető ellen vádat emelt. A nőt az autó felgyújtásával, fiatalkorú társát pedig azzal vádolják, hogy segített neki a cselekmény elkövetésében. Az ügyészség szerint nagyobb kárt okozó rongálás bűntette és két rendbeli kisebb kárt okozó rongálás vétsége történt.