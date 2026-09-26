Amint arról annak idején beszámoltunk, 2025 decemberének elején a Készenléti Rendőrség kérte a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójának, valamint főállatorvosának segítségét egy Tiszafüreden felfedezett nagymacskakölyök befogásához. Akkor egy kábítószerrel kapcsolatos nyomozás során bukkantak rá a „játékos, barátságos, csíkos szőrgombócra”. A kistigris először a fővárosi állatkertbe került, ahol a Pablo nevet kapta, azóta pedig már a Veresegyházi Medveotthon lakója.

Már biztonságban, a Fővárosi Állat- és Növénykertben van a lefoglalt selyemmajom (Fotó: rendőrség)

Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya jelenleg is eljárást folytat természetkárosítás bűntette miatt, ám a gyanúsított nem tanult a korábbiakból. Szeptember 24-én egy pomázi közúti ellenőrzés során a rendőrök megállították a férfi autóját, amelyből ismét egy egzotikus élőlény, ezúttal egy fehérpamacsos selyemmajom került elő – adta hírül a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

Ismeretlen a selyemmajom eredete

Az állat származása ismeretlen: sem az eredetét igazoló iratokkal, sem a kötelező egyedi jelöléssel nem rendelkezik. Ráadásul ennek a fajnak a tartása magánszemélyek számára Magyarországon nem engedélyezhető. A kismajmot a rendőrök azonnal lefoglalták, és a Fővárosi Állat- és Növénykertbe szállították, ahol karanténba helyezték.

A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt ismét gyanúsítottként hallgatták ki, majd a nyilvánvaló bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság azóta elrendelte a letartóztatását.