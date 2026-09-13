Lezuhant egy siklóernyős a Hármashatár-hegynél

Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta, 13 óra 48 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy siklóernyős lezuhant. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit - tette hozzá.

Siklóernyős balesetezett. Fotó: Mediaworks

Siklóernyős balesetezett

Az Országos Mentőszolgálat az MTI megkeresésére közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba.