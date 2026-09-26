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közlekedési baleset

Videón, amint egy luxusautó ripityára tört három parkoló járművet Siófokon

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A sofőr elveszítette irányítását a járműve felett, kiegyenesített egy jobbkanyart, majd a ház előtt várakozó autókba csapódott. A kamera által rögzített baleset Siófokon történt pénteken.
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Súlyos közlekedési baleset történt szeptember 25-én a Balaton-parti városban. A Siófoki Információk Facebook-oldalon közzétett felvételen az látható, amint a Fő utcában egy fehér terepjáró nagy sebességgel kiegyenesít egy jobbkanyart, majd továbbszáguldva több parkoló gépkocsinak nekicsapódik. 

A becsapódás pillanata Siófokon
A becsapódás pillanata Siófokon (Fotó: részlet a videóból)

Sonline azt írta, a karambolban a balesetet okozó jármű mellett három másik autó is megrongálódott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az érintett járműveket. A társhatóságok szintén megkezdték a munkát, arról azonban egyelőre nem közöltek hivatalos információt, hogy megsérült-e valaki az ütközésben. 

Így bukott le a jogosítvány nélkül vezető siófoki sofőr

A rendőrök augusztus 31-én délután az M7-es autópálya kőröshegyi völgyhídjára siettek, miután bejelentést kaptak arról, hogy a hídon két férfi egy feltehetően műszaki hibás autót tol. Ekkor derült ki, hogy a kocsit előzőleg vezető siófoki férfi soha nem rendelkezett jogosítvánnyal.

 

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