Videón, amint egy luxusautó ripityára tört három parkoló járművet Siófokon

Súlyos közlekedési baleset történt szeptember 25-én a Balaton-parti városban. A Siófoki Információk Facebook-oldalon közzétett felvételen az látható, amint a Fő utcában egy fehér terepjáró nagy sebességgel kiegyenesít egy jobbkanyart, majd továbbszáguldva több parkoló gépkocsinak nekicsapódik.

A becsapódás pillanata Siófokon (Fotó: részlet a videóból)

A Sonline azt írta, a karambolban a balesetet okozó jármű mellett három másik autó is megrongálódott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az érintett járműveket. A társhatóságok szintén megkezdték a munkát, arról azonban egyelőre nem közöltek hivatalos információt, hogy megsérült-e valaki az ütközésben.

Így bukott le a jogosítvány nélkül vezető siófoki sofőr

A rendőrök augusztus 31-én délután az M7-es autópálya kőröshegyi völgyhídjára siettek, miután bejelentést kaptak arról, hogy a hídon két férfi egy feltehetően műszaki hibás autót tol. Ekkor derült ki, hogy a kocsit előzőleg vezető siófoki férfi soha nem rendelkezett jogosítvánnyal.