Feltörték egy tehetős ismerősük sírját Nógrádban – milliós kárt hagytak maguk után

Vádat emelt a Balassagyarmati Járási Ügyészség két 33 éves férfi ellen, akik a vád szerint egy elhunyt ismerősük sírboltját törték fel, hogy értékeket szerezzenek. A sírrablás során a koporsót is felnyitották és átkutatták, de nem találtak sem pénzt, sem ékszereket.

A sírrablás során több mint 4,4 millió forintos kár keletkezett a sírhelyben

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A Nógrád Vármegyei Főügyészség csütörtöki közleménye szerint a két férfi 2025. december 29-én beszélte meg, hogy feltörik egy 2018-ban elhunyt, tehetős ismerősük sírboltját, és megszerzik az ott található értékeket.

Az esti órákban gyalog mentek a temetőbe, ahol letörték a lépcső fémkorlátját, majd azt egy betondarabbal együtt kifordították a földből. A korláttal addig ütötték a sír fedlapját, amíg az betört.

A sírrablás során a koporsót is felnyitották

A vádirat szerint ezt követően az egyik férfi lemászott a sírgödörbe, felnyitotta a koporsót, majd társa segítségével kiemelte a holttestet. Átkutatták a koporsót és az elhunyt ruházatát is, értékeket azonban nem találtak.

A fémkorlát megrongálásával 60 ezer forintos kárt okoztak a temetőt fenntartó önkormányzatnak, míg a sírhelyben keletkezett kár 4,45 millió forint volt.

Az ügyészség közlése szerint a két férfi korábban a lakóhelyükön egy felújítás alatt álló ingatlanból 182 ezer forint értékben szerszámgépeket is eltulajdonított.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség temetési hely megrongálásával és lopással vádolta meg őket. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, az okozott károk megfizetését és vagyonelkobzást indítványozott velük szemben.

Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.