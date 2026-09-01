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rendőr

Jogosítvány nélkül ült volán mögé: így bukott le a siófoki sofőr

1 órája
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Elképesztő módon bukott le egy jogosítvány nélkül vezető sofőr. A rendőröket augusztus 31-én délután az M7-es autópálya kőröshegyi völgyhídjára siettek, miután bejelentést kaptak arról, hogy két férfi egy feltehetően műszaki hibás autót tol. Ekkor derült ki, hogy a kocsit előzőleg vezető férfi soha nem rendelkezett jogosítvánnyal, és aki ellen engedély nélküli vezetés miatt indítottak eljárást.
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rendőrengedély nélküli vezetésjogosítványsofőr

Őrizetbe vettek egy sofőrt, miután kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett - mindez pedig egy műszaki hibának köszönhetően derült ki. A rendőrség beszámolója szerint a járőrök augusztus 31-én délután az M7-es autópálya kőröshegyi völgyhídjára siettek, miután bejelentés érkezett, hogy ott rendkívül veszélyes módon – egy feltehetően műszaki hibás – autót tol két férfi. 

KRESZ, sofőr, autós
Így bukott le a jogosítvány nélkül vezető siófoki sofőr / Fotó: Unsplash

Így bukott le a jogosítvány nélkül vezető siófoki sofőr

Miután a rendőrök intézkedtek a balesetveszélyes helyzet elhárításáról, megállapították, hogy az autót előzőleg vezető férfi soha nem rendelkezett jogosítvánnyal. A 26 éves siófoki lakost ezután elfogták és előállították a Siófoki Rendőrkapitányságra, az őrizetbe vétele mellett pedig engedély nélküli vezetés miatt indítottak ellene eljárást.

 

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy a biztonságos közlekedéshez szabálykövető magatartás szükségeltetik, ezért aki a szabályokat szándékosan megszegi, komoly szankciókra számíthat!

A múlt hónapban a Dâmbovița megyei Corbii Mari közelében történt súlyos közlekedési baleset. Ekkor egy 20 éves sofőr elvesztette az uralmát a gépjármű felett, kisodródott és elgázolta az úttesten haladó három gyalogost. A balesetben öten vesztették életüket, ráadásul az is kiderült, hogy a sofőrnek jogosítványa sem volt. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 


 

 

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