Jogosítvány nélkül ült volán mögé: így bukott le a siófoki sofőr

Őrizetbe vettek egy sofőrt, miután kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett - mindez pedig egy műszaki hibának köszönhetően derült ki. A rendőrség beszámolója szerint a járőrök augusztus 31-én délután az M7-es autópálya kőröshegyi völgyhídjára siettek, miután bejelentés érkezett, hogy ott rendkívül veszélyes módon – egy feltehetően műszaki hibás – autót tol két férfi.

Így bukott le a jogosítvány nélkül vezető siófoki sofőr / Fotó: Unsplash

Így bukott le a jogosítvány nélkül vezető siófoki sofőr

Miután a rendőrök intézkedtek a balesetveszélyes helyzet elhárításáról, megállapították, hogy az autót előzőleg vezető férfi soha nem rendelkezett jogosítvánnyal. A 26 éves siófoki lakost ezután elfogták és előállították a Siófoki Rendőrkapitányságra, az őrizetbe vétele mellett pedig engedély nélküli vezetés miatt indítottak ellene eljárást.

A múlt hónapban a Dâmbovița megyei Corbii Mari közelében történt súlyos közlekedési baleset. Ekkor egy 20 éves sofőr elvesztette az uralmát a gépjármű felett, kisodródott és elgázolta az úttesten haladó három gyalogost. A balesetben öten vesztették életüket, ráadásul az is kiderült, hogy a sofőrnek jogosítványa sem volt. A részleteket ITT lehet elolvasni!



