Nem fizetett a gumicseréért: a szerelővel a motorháztetőn indult meg a sofőr - videó

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 40 éves sofőr ellen, aki a vád szerint úgy akart fizetés nélkül elhajtani egy autószerelőtől, hogy közben a szerelő a kocsi motorháztetején kapaszkodott.

Nem akart fizetni a javításért, szerelővel együtt hajtott el a sofőr. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Nem akart fizetni a javításért, szerelővel együtt hajtott el a sofőr

Az ügyészség szerint a férfi műszaki hibás autóját 2025 májusában egy autószerelő szállította el a műhelyébe, egy Mosonmagyaróvár környéki településen. A kocsit meg is javította, kicserélte a defektes gumit.

A mentés és a javítás összesen 40 000 forintba került, a férfi azonban nem akart fizetni. A kerékcsere után egyszerűen beült az autóba, és megpróbált elhajtani a műhelyből.

A szerelő ezt megpróbálta megakadályozni: az autó mellé lépett, majd amikor látta, hogy a férfi tényleg elindul, felkapaszkodott a motorháztetőre. A sofőrt ez sem állította meg: gyorsítani kezdett, majd hirtelen lefékezett, amitől az autószerelő leesett a járműről. A férfi ezután megállás nélkül elhajtott, anélkül, hogy megnézte volna, megsérült-e a szerelő. Ráadásul az autón maradt a ki nem fizetett abroncs is, ami továbbra is a sértett tulajdonában volt.

A szerelő a történtek miatt nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség az elkövetőt rablással, közúti veszélyeztetéssel és minősített segítségnyújtás elmulasztásával vádolja. A halmazati szabályokra figyelemmel akár 11 év szabadságvesztést is kaphat. Az ügyben várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság hozza meg az érdemi döntést.