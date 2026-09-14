Féltékenységből fel akarta robbantani a sógorát egy férfi Monornál

Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki féltékenység miatt meg akarta ölni a testvére férjét. A vádlott 2025 tavaszán veszett össze a sógorával, akiről azt hitte, kikezdett az ő feleségével.

Fel akarta robbantani a sógorát a féltékeny férfi / Fotó: Magyarország Ügyészsége

Fel akarta robbantani a sógorát a féltékeny férfi

2025 novemberében a sértett egyedül tartózkodott a Monor közeli otthonában, amikor a vádlott az esti órákban az ingatlanhoz hajtott kocsijával, majd egy általa készített „eladó” feliratú táblát erősített az ingatlan kapujára. A férfi magával vitt egy feketelőpor tartalmú robbanóelegyet tartalmazó csőbombát is, amit egy szatyorba tett és a sógora kapujára akasztotta fel.

A célja az volt, hogy amikor sógora a szatyrot leszedi a kapuról, a robbanószerkezetet elindító áramkör záruljon és a bomba működésbe lépjen.

A sértett másnap reggel vette észre az „eladó” táblát és a kapujára akasztott szatyrot. A táblát ezután eltávolította a a kapuról, majd fogta a táskát és a lába mellett tartva beindult a lakásba. A bomba ekkor felrobbant és a repeszdarabok a férfi testén több súlyos, vérző sérülést okoztak. Az akár halálos kimenetelű sérüléseket annak köszönhetően úszta meg, hogy nem emelte a mellkasához, vagy az arcához közel a táskát, illetve nem vette kézbe a szerkezetet.

A Pest Vármegyei Főügyészség a féltékeny férfit előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és robbanóanyaggal visszaélés bűntettével vádolja, és végrehajtandó fegyházbüntetés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza vele szemben. A főügyészség mértékes indítványa arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmények elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról az, hogy a bíróság 14 év fegyházbüntetésre ítélje és 10 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.