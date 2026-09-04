Halálos baleset történt a Soroksári úton: pozitív lett a gyanúsított drogtesztje

Őrizet vették a Soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját; a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) halált okozó, bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt hallgatta ki a 34 éves sofőrt, és kezdeményezte letartóztatását - közölte a rendőrség pénteken a police.hu oldalon.

Őrizet vették a Soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját / Fotó: Police.hu

Őrizet vették a Soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját

A nyomozás eddigi adatai szerint szeptember 3-án 6 óra körül egy személyautó Budapest IX. kerületében a Soroksári úton a Szabadkai út irányába hajtott, amikor eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti oldalra, ahol összeütközött egy másik autóval; az utóbbi jármű az ütközés következtében az útpadkának, majd egy parkolást gátló oszlopnak csapódott - írták.

A baleset következtében a vétlen sofőr, egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette, utasát a mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba, a másik autó vezetője és utasa az elsődleges adatok szerint könnyű sérülést szenvedett. Mint írták, a baleset feltételezett okozójával, a 34 éves férfival szemben alkalmazott kábítószer-gyorsteszt pozitív lett.

A rendőrök a helyszínen szemlét tartottak, lefoglalták a balesetben érintett járműveket, valamint beszerezték és elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit. Mivel a férfinál és utasánál is felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja, mindkettőjüktől mintát vettek. Közölték azt is, hogy a férfi a kihallgatása során nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen nem élt panasszal; a nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.