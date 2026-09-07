Letartóztatták a Soroksári úti horrorbaleset vétkes sofőrjét

Letartóztatta a múlt heti, Soroksári úti halálos közlekedés baleset okozóját a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) - közölte honlapján a Fővárosi Törvényszék hétfőn. Az ügyészség szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amelyet a bíróság megalapozottnak talált.

Letartóztatta a bíróság a Soroksári úti halálos közlekedés baleset okozóját / Fotó: Police.hu

Letartóztatta a bíróság a Soroksári úti halálos halálos közlekedés baleset okozóját

A BKKB az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb október 5-ig rendelte el a 34 éves sofőr letartóztatását.

A megalapozott gyanú szerint a férfi szeptember 3-án 6 óra körül a IX. kerületben, a Soroksári úton haladt autójával, majd ismeretlen okból áttért a szembejövő belső forgalmi sávba, ahol összeütközött egy másik autóval, amelynek 62 éves sofőrje a helyszínen életét vesztette.

A balesetet követő gyorsteszt kimutatta, hogy a férfi kábítószert fogyasztott.

A bíróság indoklása szerint a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlya és társadalomra veszélyessége jelentős, az kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A kiszabható büntetés mértékében rejlő fenyegetettség a terhelt magatartására kihatással lehet, így az a szökés, elrejtőzés veszélyét fokozó tényezőnek minősül.

Ahogy a bíróság közleményéből kiderül, a férfi büntetett előéletű és jelenleg is folyik ellene büntetőeljárás, alig több, mint négy hónappal ezelőtt került feltételes szabadságra.

A BKKB végzése nem végleges, ellene a gyanúsított és a védő fellebbezett.