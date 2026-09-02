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országos rendőr - főkapitányság

„Hülyének nézik az állományt!” – becsapva érzik magukat a rendőrök, akik fizetésemelés helyett csak születésnapi szabadnapot kapnak

44 perce
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A rendőrség vezetése egy új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit kollégáik nap mint nap végeznek. Bejelentették, a jövőben minden rendőr kap egy szabadnapot a születésnapján, ők mégsem elégedettek.
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Kedves kollégák, ez most nektek szól! Ezzel a felütéssel tett közzé egy videót a rendőrség a hivatalos közösségi oldalán. Ebben Gál Kristóf r. ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztat, hogy szeptember 1-től minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. Közölte, a rendőrség vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát, amit a kollégák nap mint nap végeznek. Gál Kristóf hozzátette: a szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha pedig a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő, beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes.

Fizetésemelés helyett szabadnappal akarja megköszönni a rendőrség a kollégák szolgálatát
Fizetésemelés helyett szabadnappal akarja megköszönni a rendőrség a kollégák szolgálatát (Fotó: Police.hu)

Szabadnap helyett fizetésemelést vártak a rendőrök

A Facebook-videót néhány órán belül több mint ezren kommentelték, a hozzászólások túlnyomó többsége pedig arról árulkodik, hogy a rendvédelmi dolgozók sokkal jobban örülnének, ha a Tisza-kormány inkább a kampányban beígért béremelésről döntött volna. Ennek azonban egyelőre se híre, se hamva.

A poszt alatt kommentelők közt van, aki szerint ez egy „valóban szép gesztus, de ahhoz, hogy a születésnapot tisztességesen megünnepelhesse az állomány minden tagja, nem ártana egy korrekt fizetés is”. 

Mások az egészet viccnek tartják, és azt kérdezik, hogy tudta Gál Kristóf mindezt „ekkora odaadással, röhögés nélkül elmondani”. „Halihó emberek, szeptember 1-je van, nem április elseje!” – írja valaki más.

A legtöbben azonban nem kertelnek, és úgy érzik, a bejelentéssel „hülyének nézik az állományt”. Van, aki már azzal is elégedett lenne, ha legalább a rengeteg túlóráját kifizetnék, sokan viszont a korábban belengetett bérrendezést és a fegyverpénzt hiányolják.

 

 

 

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