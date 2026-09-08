Két autót is letarolt a friss jogsis fiatal Szabolcsban: egy édesanya meghalt – egy csecsemő is érintett a balesetben

Halálos baleset miatt kellett riasztani a mentőket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyar közelébe, ahol egy mindössze 18 éves, friss jogosítvánnyal rendelkező autós eddig ismeretlen okból áttért a szembesávba, ahol frontálisan karambolozott egy másik autóval, amiben egy 50 év körüli anya és fia ült. Az asszony a karambol következtében elhunyt. A fiatal ráadásul egy másik kocsival is ütközött: abban egy család utazott, köztük egy 8 hónapos gyerek.

Szinte semmi sem maradt a frontálisan karambolozó két autóból

Fotó: TV2

Mind a fiatal, mind az 50-es éveiben járó anya autója a felismerhetetlenségig összezúzódott. A járművekben ülők mindannyian a roncsok közé szorultak. Az anya a becsapódás után azonnal életét vesztette. A balesetben vétkes sofőrként részt vevő 18 éves fiatalnak mindössze pár hónapja van jogosítványa. A TV2 Híradó információi szerint rendőrnek készül.

A balesetet okozó fiatal férfi kocsija egy másik autónak is nekiütközött, amiben négyen ültek, köztük egy mindössze 8 hónapos csecsemő. Ők nem sérültek meg.