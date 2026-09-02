Tömegesen lettek rosszul az emberek a szállodában, gyerekek is érintettek

A Konstanca megyei hatóságok kedd este aktiválták a vörös beavatkozási tervet, miután Romániában, a Saturn üdülőhely egyik szállodájában 30 ember rosszullétre panaszkodott.

16 személy kapott orvosi ellátást a szállodában

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A szállodában rosszul lett emberek között hét gyerek is van

16 személynek – köztük hét gyermeknek – nyújtottak orvosi ellátást, egy férfit és egy nőt pedig kórházba vittek.

A katasztrófavédelmi felügyelőség korábban azt közölte, tömeges rosszullét miatt aktiválták a vörös beavatkozási tervet - írja a Maszol.