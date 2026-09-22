Megrázó részletek derültek ki az önkormányzati képviselő gyilkosságáról: egy közmunkás szúrta nyakszirten Szapula Jánost

Mint arról korábban beszámoltunk, erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Taktakenézen. Az áldozat, Szapula János gyilkosát – egy helyi, 48 éves férfit – mindössze egy óra alatt elfogták a rendőrök. Az ügyben jelenleg emberölés gyanúja miatt folyik nyomozás.

Megrázó részleteket osztott meg Szapula János családja a képviselő gyilkosságáról (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Megrázó részleteket osztott meg Szapula János családja a képviselő gyilkosságáról

A Blikk beszámolója szerint Szapula János boldog családapaként élt, három fia született és már öt unokája is volt. Felesége teljesen összetört férje halála miatt. A lapnak sikerült elérnie a képviselő egyik családtagját, aki megrázó részleteket árult el a történtekről.

Képviselő volt, a polgármester asszony jobb keze és ő adta ki a feladatot a közmunkásoknak is. Az egyikük ma reggel láthatóan rendkívül ittas állapotban érkezett dolgozni és szépen elmondta neki, hogy nem így kellett volna érkeznie. Annál is inkább, mert a munkaügyi központból felügyelők is jöttek volna

– mondta az áldozat hozzátartozója.

A beszámoló szerint a részeg férfi, akit E. Lászlóként azonosítottak, ezen úgy felhúzta magát, hogy kést rántott, és hátulról nyakon szúrta Jánost. Az – egyébként hentes végzettségű – támadó ezután hazament. A Szerencsi Rendőrkapitányság járőrei azonban gyorsan reagáltak: egy órán belül felkutatták, elfogták és őrizetbe vették a gyanúsítottat.

Váratlanul rontott rá szegényre, valójában semmiféle előjele nem volt. Politikai ellentétről pedig egyáltalán nem beszélhetünk, ennek egyébként sincs semmi köze a támadáshoz

– mondta a rokon.

A gyilkos állítólag egy helybéli férfi volt, aki szüleivel élt együtt Taktakenézen.