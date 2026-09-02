Életfogytiglani börtönbüntetést kaphat a szegedi gyilkos

Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség egy férfival szemben, aki egy csoport tagjaként megölt egy hajléktalant - tájékoztatta Lajkó Szilvia szóvivő szerdán az MTI-t.

Tényleges életfogytiglan kiszabását kéri az ügyészség a szegedi gyilkossal szemben / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Tényleges életfogytiglan kiszabását kéri az ügyészség a szegedi gyilkossal szemben

Az elsőfokú ítélet szerint a két nőből és két férfiból álló szegedi csoport 2023. május 27-én nagy mennyiségű alkohol elfogyasztását követően felkeresett egy Újszegeden élő hajléktalan férfit, akinél ekkor ott tartózkodott egy szintén fedél nélküli ismerőse.

A négy elkövető nekiesett a két hajléktalan férfinak, brutálisan bántalmazták őket, egyiküket egy fához is odakötözték, majd egy harmadik hajléktalan férfit is felkerestek, akit szintén több alkalommal megütöttek és megrugdostak. Ez utóbbi áldozatuk az elszenvedett sérülések következtében a helyszínen életét vesztette.

Az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék az elkövetőket több emberen, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében és a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében mondta ki bűnösnek. A két nőt 16, illetve 15 év, míg az egyik férfit szintén 15 év, a többszörös visszaeső másik férfit pedig életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. Az életfogytig tartó szabadságvesztésből a férfi az elsőfokú bíróság ítélete szerint legkorábban 30 év után bocsátható feltételes szabadságra.

Az ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása, az elkövetők és védőik felmentés, valamint enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a többszörös visszaeső elkövető előéletére, életmódjára, személyiségjegyeire és a cselekmény brutalitására figyelemmel a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárása indokolt.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik - áll a közleményben.