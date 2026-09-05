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Szentgotthárd

Ismert motoros halt meg a szentgotthárdi motocrosspályán – mentőhelikopter is érkezett

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Meghalt egy osztrák motoros, aki súlyos balesetet szenvedett a szentgotthárdi motocrosspályán. A férfit mentőhelikopterrel szállították a szombathelyi kórházba, életét azonban a szakszerű ellátás ellenére sem tudták megmenteni.
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Szentgotthárdmotoros balesethalálos baleset

Halálos kimenetelű baleset történt Szentgotthárd motocrosspályáján: egy osztrák motoros súlyosan megsérült, majd a kórházban életét vesztette – számolt be róla a Vaol.hu.

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Mentőhelikopter érkezett Szentgotthárd motocrosspályájára a súlyos baleset után
Fotó: Vaol.hu

A baleset pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.

Ismert motocrossversenyző volt a Szentgotthárdon meghalt férfi

A Motorsport24.hu közlése szerint az áldozat Patrick Mitterbäck osztrák motoros, a Mitterbäck Racing csapattulajdonosa és csapatvezetője volt. A férfit jól ismerték a motocross közösségben, Ausztriában egy motocrossgumi-márka képviselőjeként több versenyzőt is támogatott.

Mitterbäck maga is versenyszerűen motorozott, és rendszeresen indult regionális versenyeken. Hosszú éveken keresztül részt vett a Felső-Ausztriai Motocross Kupában is.

A róla megemlékező bejegyzés szerint számos versenyen és eredményhirdetésen vettek részt együtt, és szenvedélyes motocrossversenyzőként, valamint a paddock közösségének meghatározó tagjaként emlékeznek rá.

 

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