Ismert motoros halt meg a szentgotthárdi motocrosspályán – mentőhelikopter is érkezett

Halálos kimenetelű baleset történt Szentgotthárd motocrosspályáján: egy osztrák motoros súlyosan megsérült, majd a kórházban életét vesztette – számolt be róla a Vaol.hu.

Mentőhelikopter érkezett Szentgotthárd motocrosspályájára a súlyos baleset után

Fotó: Vaol.hu

A baleset pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.

Ismert motocrossversenyző volt a Szentgotthárdon meghalt férfi

A Motorsport24.hu közlése szerint az áldozat Patrick Mitterbäck osztrák motoros, a Mitterbäck Racing csapattulajdonosa és csapatvezetője volt. A férfit jól ismerték a motocross közösségben, Ausztriában egy motocrossgumi-márka képviselőjeként több versenyzőt is támogatott.

Mitterbäck maga is versenyszerűen motorozott, és rendszeresen indult regionális versenyeken. Hosszú éveken keresztül részt vett a Felső-Ausztriai Motocross Kupában is.

A róla megemlékező bejegyzés szerint számos versenyen és eredményhirdetésen vettek részt együtt, és szenvedélyes motocrossversenyzőként, valamint a paddock közösségének meghatározó tagjaként emlékeznek rá.