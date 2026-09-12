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szexuális ragadozót

Elkaptak egy Budapesten bujkáló szexuális ragadozót

10 perce
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A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és az FBI közös akciójának köszönhetően sikerült elfogni, majd átadni az amerikai hatóságoknak az 59 éves magyar–amerikai kettős állampolgárt. A szexuális ragadozót 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszak miatt körözték Illinois államban.
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szexuális ragadozótkr nni transzatlanti műveleti osztályBudapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérenkiadatáskörözésfbi

Körözött szexuális ragadozó tartózkodási helyét azonosította be mindössze 24 órán belül az FBI jelzése után a KR NNI transzatlanti műveleti osztálya, és egy IX. kerületi lakásban elfogta a férfit. A G. F. monogramú férfi a gyanú szerint az Egyesült Államokban elkövetett súlyos bűncselekmények után nevet változtatott, majd Magyarországra menekült az amerikai igazságszolgáltatás elől.

A szexuális ragadozót 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszak miatt körözték
A szexuális ragadozót 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszak miatt körözték (Fotó: Rendőrség)

Hajsza a szexuális ragadozó után

Tavasszal az elsőfokú bíróság szabadon engedte a férfit, ám a másodfokú bíróság ismét elrendelte az elfogását. A döntést követően a magyar nyomozók augusztus 14-én, a Kelenföldi pályaudvaron újra lecsaptak rá.

A jogerős kiadatási döntést követően a szexuális ragadozót pénteken a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren átadták az amerikai hatóságoknak – közölte a rendőrség.

G. F. az augusztus 28-án kiadott másik körözött bűnözőhöz hasonlóan amszterdami átszállással érkezik meg Floridába, ahol rács mögött várja majd az eljárás folytatását.

 

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