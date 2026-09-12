Dráma Szombathelyen: a forgalommal szemben állt egy kocsi, leállt a sofőr szíve

Nyomozó mentette meg egy idős férfi életét Szombathely határában. Szolgálat közben volt, amikor feltűnt neki a forgalommal szemben álló kocsi, ezért húzódott félre.

Sikeres volt az életmentés Szombathelyen / Fotó: magnific.com

A szombathelyi életmentés részletei

Kiderült, hogy a sofőrnek vezetés közben leállt a szíve, ezután sodródott át a szembe sávba. Ekkor már nem lélegzett, a nyomozó ezért azonnal megkezdte az újraélesztését. Végül a mentők is segítettek, az idős férfi pedig azóta már jobban van.

Odamentem, láttam, hogy a vezetőülésben lévő idős úr nagyon rosszul néz ki, fehér volt, nem lélegzett, ellenőriztem a pulzusát, légzését

- mondta el a Tv2 megkeresésére Petényi László nyomozó. Mivel a férfi keringése leállt, a nyomozó azonnal megkezdte az életmentést. Mint mondta, felemelő érzés volt, amikor a férfi szíve újra verni kezdett. Közben a mentők is a helyszínre érkeztek, a férfit kórházba szállították. Azt nem tudni, mi miatt állt le a férfi szíve, de a hírek szerint már jobban van.