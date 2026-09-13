Elszabadultak az indulatok a Fejér megyei szüreti bálon, a fegyverek is előkerültek - videó

Finoman szólva sem a tervek szerint alakult a mezőfalvi szüreti bál, ahol lövések is eldördültek szombat este, miután egy társaság és a biztonsági emberek összecsaptak egymással. A rendőrség ezután nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, egy embert pedig kórházba kellett szállítani.
Lövések is eldördültek a Fejér megyei szüreti bálon
A mezohir.info szerint az összecsapás során egy autó is az egyik utcai árokban kötött ki, legalább egy sérültet pedig a mentők kórházba szállítottak. A helyszínre hét rendőrautó érkezett, bővebb információ azonban egyelőre nem érkezett a történtek kapcsán.
Annyi bizonyos, hogy a szüreti bál vendégei biztonságban voltak az incidens során, ami az iskola előtt történt - szemlézte a Feol.
A közelmúltban történt már egy nagy balhé Mezőfalván: ekkor két autós csapat verekedett össze, egy előzést követően. A mezőfalvaiak és a sárbogárdiak megálltak az út közepén, majd a csomagtartókból előkerült pisztollyal, éles karóval és késsel estek egymásnak. A további részleteket ITT lehet elolvasni!