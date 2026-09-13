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összecsapás

Elszabadultak az indulatok a Fejér megyei szüreti bálon, a fegyverek is előkerültek - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, miután lövések is eldördültek egy incidens során Mezőfalván. A hírek szerint az összecsapás a szüreti bálon történt szombat este: ekkor egy társaság és a rendezvényt biztosító szolgálat emberei csaptak össze egymással. A helyszínre hét rendőrautó érkezett, a mentők pedig egy embert szállítottak kórházba.
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összecsapásszüreti bálMezőfalvamentőrendőrség

Finoman szólva sem a tervek szerint alakult a mezőfalvi szüreti bál, ahol lövések is eldördültek szombat este, miután egy társaság és a biztonsági emberek összecsaptak egymással. A rendőrség ezután nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, egy embert pedig kórházba kellett szállítani.

Lövések is eldördültek a Fejér megyei szüreti bálon /  Fotó: Horváth László/mezohir.info

Lövések is eldördültek a Fejér megyei szüreti bálon

A mezohir.info szerint az összecsapás során egy autó is az egyik utcai árokban kötött ki, legalább egy sérültet pedig a mentők kórházba szállítottak. A helyszínre hét rendőrautó érkezett, bővebb információ azonban egyelőre nem érkezett a történtek kapcsán. 

Annyi bizonyos, hogy a szüreti bál vendégei biztonságban voltak az incidens során, ami az iskola előtt történt - szemlézte a Feol.

A közelmúltban történt már egy nagy balhé Mezőfalván: ekkor két autós csapat verekedett össze, egy előzést követően. A mezőfalvaiak és a sárbogárdiak megálltak az út közepén, majd a csomagtartókból előkerült pisztollyal, éles karóval és késsel estek egymásnak. A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

 

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