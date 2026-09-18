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tatabánya

Túl megterhelő lett volna neki lelkileg: nem jelent meg a tárgyaláson a tatabányai halálos baleset okozója

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Nem ment el a tárgyalásra az a férfi, aki tavaly három ember halálát okozta. Az illető drog hatása alatt ült autóba, majd 130-cal belecsapódott az előtte haladó kocsiba Tatabányánál. A férfit elsőfokon hat és fél év börtönre ítélték, azonban az ügyészség és a védelem is fellebbezett.
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tatabányahalálos balesettárgyalásámokfutó

Drámai balesetben vesztette életét tavaly három személy Tatabánya határában, köztük egy 18 éves fiú is. Az autójukba egy ámokfutó rohant bele hátulról: a kocsi ezután megpördült, majd egy betonfalnak csapódott. 

Tragikus baleset történt Tatabányánál / Fotó: TV2 Híradó

Tragikus baleset történt Tatabányánál

A fiatal sofőr a kórházban vesztette életét, míg két utasa már az ütközéskor szörnyethalt. A balesetet okozó férfi drogozott, mielőtt autóba ült: ezt egy korábbi tárgyaláson el is ismerte. Az ámokfutó azzal próbált védekezni, hogy azért nem vette észre időben az előtte haladó autót, mert annak nem volt jó a világítása. A férfit elsőfokon hat év, hat hónap börtönbüntetésre ítélték, a döntés ellen azonban a védője és az ügyészség is fellebbezett. 

Nem jelent meg a tárgyaláson az ámokfutó

Az ügyet ezért másodfokon tárgyalták, amire azonban a vádlott nem ment el: egy levélben azt írta, hogy azért, mert ez számára túl nagy lelki megterhelés lenne, elsősorban a sajtó és az áldozatok hozzátartozóinak jelenléte miatt.

Az ügyben ezúttal sem született jogerős döntés. A 18 éves áldozat édesanyja, Erzsébet, a TV2 Híradóban elmondta, megterhelő és fárasztó ez a várakozás, kivált, mivel abban a hitben mentek el a tárgyalásra, hogy ítélet fog születni. Az édesanya kiemelte, már nem is az a fontos, hogy hány évet kap a sofőr, aki miatt a fiának meg kellett halnia.

Ilyen esetben számunkra nincsen igazságos ítélet

- jelentette ki a gyászoló nő, aki megtörten nyilatkozott a híradó stábjának:

Pokol lett az életem, nekem az egyetlen gyermekem volt, egyedül neveltem fel születésétől kezdve. Nekem azóta nincs értelme az életemnek.

Az ügyben a másodfokú bíróság várhatóan októberben hoz majd döntést.

 

 

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