Túl megterhelő lett volna neki lelkileg: nem jelent meg a tárgyaláson a tatabányai halálos baleset okozója

Drámai balesetben vesztette életét tavaly három személy Tatabánya határában, köztük egy 18 éves fiú is. Az autójukba egy ámokfutó rohant bele hátulról: a kocsi ezután megpördült, majd egy betonfalnak csapódott.

Tragikus baleset történt Tatabányánál / Fotó: TV2 Híradó

Tragikus baleset történt Tatabányánál

A fiatal sofőr a kórházban vesztette életét, míg két utasa már az ütközéskor szörnyethalt. A balesetet okozó férfi drogozott, mielőtt autóba ült: ezt egy korábbi tárgyaláson el is ismerte. Az ámokfutó azzal próbált védekezni, hogy azért nem vette észre időben az előtte haladó autót, mert annak nem volt jó a világítása. A férfit elsőfokon hat év, hat hónap börtönbüntetésre ítélték, a döntés ellen azonban a védője és az ügyészség is fellebbezett.

Nem jelent meg a tárgyaláson az ámokfutó

Az ügyet ezért másodfokon tárgyalták, amire azonban a vádlott nem ment el: egy levélben azt írta, hogy azért, mert ez számára túl nagy lelki megterhelés lenne, elsősorban a sajtó és az áldozatok hozzátartozóinak jelenléte miatt.

Az ügyben ezúttal sem született jogerős döntés. A 18 éves áldozat édesanyja, Erzsébet, a TV2 Híradóban elmondta, megterhelő és fárasztó ez a várakozás, kivált, mivel abban a hitben mentek el a tárgyalásra, hogy ítélet fog születni. Az édesanya kiemelte, már nem is az a fontos, hogy hány évet kap a sofőr, aki miatt a fiának meg kellett halnia.

Ilyen esetben számunkra nincsen igazságos ítélet

- jelentette ki a gyászoló nő, aki megtörten nyilatkozott a híradó stábjának:

Pokol lett az életem, nekem az egyetlen gyermekem volt, egyedül neveltem fel születésétől kezdve. Nekem azóta nincs értelme az életemnek.

Az ügyben a másodfokú bíróság várhatóan októberben hoz majd döntést.