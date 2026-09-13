Újból mernek ékszert hordani a környéken élők – megkezdődött a Tatai úti horrortelep felszámolása

Ennek tudatában a XIII. kerületi önkormányzat lefolytatta a közbeszerzést, és szeptember 7-én, hétfőn 61 millió forintnyi saját forrásból megkezdték az épületek romosítását. A munkálatok előreláthatóan egy hónapig tartanak, bár mint Puchner Gábor, Angyalföld vagyongazdálkodásért és közbiztonságért felelős alpolgármestere az Origónak elmondta, a bontást várhatóan az intézkedési tervben szereplő határidő, azaz október 12-e előtt be fogják fejezni. Ezt követően a BKM-nek kell elszállítania a romokat, mielőtt a terület egy hatalmas, illegális hulladéklerakóvá változna.

Győzött az összefogás ereje, megnyugodhatnak a lakók

Az Origo stábja vasárnap délelőtt ellátogatott a Tatai útra, ahol saját szemünkkel győződtünk meg róla, hogy valóban megkezdődött az elhagyatott házak lakhatatlanná tétele. A munkálatok jelenleg a Szegedi út felöli részen, a földszintes épületek romosításánál tartanak, a munkagépek ezt követően bontják majd le a Vasúttörténeti Park irányában elhelyezkedő emeletes lakóépületeket. A munkaterület végig kerítéssel, vagy ennek hiányában kordonokkal van lezárva, odabent néhány, az udvaron szaladgáló patkány kivételével mozgást nem tapasztaltunk.

Fotó: Mediaworks

Ottjártunkkor sikerült megszólaltatnunk olyan lakókat, akik a horrorteleppel szemközti házakban élnek. Elmondták, hogy a bontás megkezdése óta újra nyugalomban telnek a napjaik és éjszakáik, illetve kiemelték, hogy köszönet illeti a XIII. kerületi önkormányzatot és polgárőrséget, valamint a rendőrséget, akik mindent megtettek a helyzet normalizálása érdekében. Mindannyian úgy vélték, a sikerhez a hatóságok munkája mellett a lakók állhatatosságára és – nem utolsó sorban – a sajtó támogatására is szükség volt. Egy idősebb hölgy, aki éppen a házuk előtti kiskertet gondozta úgy fogalmazott: a napokban ismét felvette arany nyakláncát és a fülbevalóit, amiket másfél éve nem mert hordani, mert félt, hogy letépik róla.

Stábunk találkozott egy mélyszegénységben és hajléktalanságban élő embereket segítő alapítvány munkatársaival is, akik esetleges visszaköltözők nyomait keresték, de ilyet ők sem észleltek. Szerettük volna megkérdezni tőlük, hogy vajon mi lett a most kilakoltatott, becslések szerint mintegy száz ember sorsa, és hol kötöttek -végül ki, de miután bemutatkoztunk, a két hölgy elzárkózott a beszélgetéstől. Annyit közöltek csak, hogy „erről nekik fogalmuk sincs”, mivel -ahogy fogalmaztak - „nem vettük őket gyámságunk alá”. A korábban megkérdezett lakók viszont úgy tudják, az illegális lakásfoglalók nem mentek messzire s ne is mentek haza a saját településükre, hanem a szomszédos IV. és XIV. kerületbe költöztek át. A probléma tehát nem szűnt meg, csupán áttelepült a főváros más részeire.