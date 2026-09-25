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taxi

Borzalmas tragédia az iskola előtt: taxi gázolt halálra egy 16 éves diáklányt

29 perce
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Tragédia történt csütörtök reggel Londonban: iskolába tartott egy 16 éves diáklány, amikor egy taxi elütötte a Highgate School közelében. A tinédzser a jármű alá szorult, a tűzoltóknak speciális felszereléssel kellett megemelniük az autót, hogy kiszabadítsák. A lány életét már nem lehetett megmenteni, a 68 éves sofőrt a rendőrök őrizetbe vették.
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taxiiskoladiáklánygázolás

Meghalt egy 16 éves diáklány, miután iskolába menet elütötte egy taxi. A tinédzser egy évi 31 ezer fontba, vagyis mintegy 14 millió forintba kerülő brit magániskola tanulója volt.

Halálra gázolt egy taxi egy 16 éves diáklányt Londonban
Halálra gázolt egy taxi egy 16 éves diáklányt Londonban Fotó: magnific.com

Halálra gázolt egy taxi egy 16 éves diáklányt Londonban

A 12. évfolyamos lányt nem sokkal csütörtök reggel nyolc óra után gázolták el, amikor a londoni Highgate School közelében, a North Roadon próbált átkelni az úttesten.

A szemtanúk beszámolói szerint a lány a fekete Mercedes Vito kisbusz alá szorult. A tűzoltóknak speciális felszereléssel kellett megemelniük a járművet, hogy ki tudják szabadítani. A 16 éves diák életét azonban már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A jármű 68 éves sofőrjét a helyszínen őrizetbe vették, gondatlan vezetéssel okozott halál gyanújával. Az Addison Lee személyszállító vállalat – amely sofőrös autókat és kisbuszokat, valamint futárszolgáltatást is kínál – megerősítette, hogy a balesetben érintett jármű a céghez tartozott.

Tudomásunk van a csütörtök reggel, körülbelül fél kilenckor Highgate környékén történt súlyos balesetről, amelyben egyik járművünk és gyalogosok voltak érintettek. Gondolataink mindazokkal vannak, akiket a történtek érintenek. Az eset jellegéből adódóan a helyszíni intézkedést a rendőrség irányítja, mi pedig mindenben segítjük a nyomozásukat. Mivel a történtek pontos körülményeit egyelőre még vizsgálják, jelenleg nem áll módunkban további részleteket közölni

– közölte a vállalat szóvivője.

A baleset környékét lezárták, a rendőrségi kordon mé csütörtök délután is a helyén maradt. A londoni rendőrség közölte, hogy a 16 éves lány családját értesítették a tragédiáról. A hozzátartozókat speciálisan képzett rendőrök segítik és támogatják – írja a Daily Mail

 

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