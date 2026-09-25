Borzalmas tragédia az iskola előtt: taxi gázolt halálra egy 16 éves diáklányt

Meghalt egy 16 éves diáklány, miután iskolába menet elütötte egy taxi. A tinédzser egy évi 31 ezer fontba, vagyis mintegy 14 millió forintba kerülő brit magániskola tanulója volt.

Halálra gázolt egy taxi egy 16 éves diáklányt Londonban Fotó: magnific.com

Halálra gázolt egy taxi egy 16 éves diáklányt Londonban

A 12. évfolyamos lányt nem sokkal csütörtök reggel nyolc óra után gázolták el, amikor a londoni Highgate School közelében, a North Roadon próbált átkelni az úttesten.

A szemtanúk beszámolói szerint a lány a fekete Mercedes Vito kisbusz alá szorult. A tűzoltóknak speciális felszereléssel kellett megemelniük a járművet, hogy ki tudják szabadítani. A 16 éves diák életét azonban már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A jármű 68 éves sofőrjét a helyszínen őrizetbe vették, gondatlan vezetéssel okozott halál gyanújával. Az Addison Lee személyszállító vállalat – amely sofőrös autókat és kisbuszokat, valamint futárszolgáltatást is kínál – megerősítette, hogy a balesetben érintett jármű a céghez tartozott.

Tudomásunk van a csütörtök reggel, körülbelül fél kilenckor Highgate környékén történt súlyos balesetről, amelyben egyik járművünk és gyalogosok voltak érintettek. Gondolataink mindazokkal vannak, akiket a történtek érintenek. Az eset jellegéből adódóan a helyszíni intézkedést a rendőrség irányítja, mi pedig mindenben segítjük a nyomozásukat. Mivel a történtek pontos körülményeit egyelőre még vizsgálják, jelenleg nem áll módunkban további részleteket közölni

– közölte a vállalat szóvivője.

A baleset környékét lezárták, a rendőrségi kordon mé csütörtök délután is a helyén maradt. A londoni rendőrség közölte, hogy a 16 éves lány családját értesítették a tragédiáról. A hozzátartozókat speciálisan képzett rendőrök segítik és támogatják – írja a Daily Mail.