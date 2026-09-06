Lecsapott a TEK Lajosmizsén: túsztárgyaló és robotkutya is kellett

Fegyveres férfi ellen vonult ki a Terrorelhárítási Központ Lajosmizsén, miután a feltételezések szerint a férfi ittas és drogos állapotban a saját családját fenyegette meg. A helyszínre páncélkocsi, több rendőrautó, robotkutya és túsztárgyaló is érkezett. A Bartók Béla utcát lezárták, az akció pedig néhány perc alatt, a gyanúsított elfogásával ért véget; a hatóságok hivatalos tájékoztatása egyelőre várat magára.

Lecsapott a TEK Lajosmizsén

A Lajosmizsei Polgárőr Egyesület közösségi oldalán írta meg, hogy a településen, a Bartók Béla utcában hatósági tevékenység zajlott. A helyszínre a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei is kiérkeztek, és az akció sikeresen lezajlott: a célszemélyt elfogták. Az intézkedés részleteiről és a további fejleményekről később adnak tájékoztatást.

Az esettel kapcsolatban egy ismeretlen profil azt írta hozzászólásában, hogy a feltételezett elkövető, akit Suba Gáborként azonosított, ittas és drogos állapotban fegyverrel fenyegette meg családját. Túsztárgyaló próbált egyeztetni a férfivel, miközben mindkét fél részéről kiabálásokat lehetett hallani, illetve a hatóság emberei egy robotkutyát is beküldtek a helyszínre.

Egy mentő is érkezett a helyszínre, de öt percen belül elfogták a gyanúsítottat. A helyszínen a Terrorelhárítási Központ emberei mellett egy páncéloskocsi és 4-5 rendőrautó is jelen volt. Az intézkedés idejére a hatóságok lezárták a Bartók Béla utcát, miközben 50-60 helyi lakos figyelte az eseményeket.