Nem tudta elvenni a telefonját, ezért ököllel orrba vágta utastársát a vonaton

A vád szerint a 26 éves karcagi férfi 2026. január 23-án délután utazott a Szolnokról a Keleti pályaudvarra tartó vonaton. A szerelvény folyosóján sétálva szúrta ki az egyik utast, aki éppen a telefonját nyomkodta. A tolvaj egy hirtelen mozdulattal megpróbálta kitépni a készüléket a sértett kezéből, ám nem járt eredménnyel, mert a férfi erősen markolta azt. A sikertelen lopási kísérlet után az elkövető ököllel orrba vágta az utast, majd azt ordítozva, hogy őt támadták meg, elviharzott a helyszínről. A sértett az ütéstől 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A MÁV biztonsági kameráinak felvételei alapján a rendőrök gyorsan beazonosították a tettest, és már a bűncselekmény másnapján elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki.

Egy napon belül elfogták a telefontolvajt (Fotó: MÁV biztonsági kamerafelvétel)

Hosszú börtönévek várnak a telefontolvajra

Kiderült, hogy a férfi többszörösen büntetett előéletű, legutóbb 2023 novemberében szabadult a rácsok mögül, és a támadás előtt kevesebb mint fél évvel ismét fogházbüntetésre ítélték lopás miatt. Elfogása után letartóztatásba került, jelenleg is korábbi büntetését tölti.

A Szolnoki Járási Ügyészség lopás vétségének kísérlete, garázdaság és könnyű testi sértés miatt emelt vádat a férfi ellen. A különös visszaesőnek számító vádlottal szemben letöltendő börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványoztak, továbbá kérték, hogy a bíróság zárja ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság hoz majd döntést.