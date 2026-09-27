Angol mintára indult nálunk 25 éve a Telefontanú, évente 10 ezer hívást kapnak

A Telefontanú alapötlete az Egyesült Királyságból származik, ahol Crimestoppers néven már évtizedek óta sikeresen működik a bűnüldözés, a bűnfelderítés és a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében. A program Magyarországon 2001. január 15-én indult el azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson azoknak az állampolgároknak, akik információval rendelkeznek már megtörtént vagy tervezett bűncselekményekről, bűnelkövetőkről, illetve eltűnt vagy körözött személyek tartózkodási helyéről, de valamilyen okból nem kívánnak személyesen a rendőrséghez fordulni, és nem szeretnék felfedni a személyazonosságukat.

Évente átlagosan mintegy tízezer hívás érkezik a Telefontanú zöldszámára (Fotó: illusztrácó/Pexels)

Névtelenséget garantál a Telefontanú

A bejelentéseket a Budapesti Rendőr-főkapitányság kollégái fogadják a nap 24 órájában az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es zöldszámon. Az anonimitás teljes mértékben biztosított, mivel a hívások fogadásakor a rendőrségi készülékek nem jelzik ki a hívószámot, a beszélgetésekről pedig nem készül hangfelvétel.

A hívás során a rendőrség munkatársai irányított kérdésekkel (hol, ki, milyen bűncselekményt követ el, hol lehetnek a bizonyítékok) segítik a bejelentőt az érdemi információk átadásában.

A névtelenség ugyanakkor nem ad lehetőséget a visszaélésekre. Közveszéllyel fenyegetés (például bombariadó) vagy a rendőrség szándékos félrevezetése esetén a nyomozó hatóságok eljárást indítanak a bejelentő azonosítására és felelősségre vonására.

Sikerarány és statisztikák

A program hazai indulása óta eltelt 25 évben több mint 100 ezer bejelentés érkezett a rendőrséghez. A lakossági jelzések alapján lefolytatott sikeres felderítések között az erőszakos és garázda cselekmények mellett az intellektuális bűncselekmények is megtalálhatók. A bejelentések 35–40 százaléka zárult nyomozás elrendelésével, körözött személyek elfogásával vagy egyéb rendőri intézkedéssel.

Hívásforgalom alakulása 2018–2026 között

A Telefontanú vonalára 2018–2025 között évente átlagosan 9900 hívás futott be. A csúcsév 2025 volt, amikor az összes beérkező hívás száma elérte a 12 705-öt.