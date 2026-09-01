Megszólalt a Teréz körúton felrobbantott rendőrnő: ezt üzenné a robbantónak

Lassan tíz éve annak, hogy egy férfi, P. László Gergely 2016. szeptember 24-én, késő este a Teréz körúton egy táskát tett a járdára, majd az abban lévő szögekkel teli pokolgépet felrobbantotta. A robbantásban két rendőr: Andirkó Szabina törzsőrmester és a társa, Vantara László életveszélyesen, egy járókelő pedig könnyebben megsérült. László azóta már leszerelt, Szabina azonban maradt a testületnél, nemrég pedig felidézte annak a bizonyos napnak az emlékeit, illetve azt is elmondta, hogyan alakult az élete a merénylet óta.
Megszólalt a Teréz körúton történt merényleg után a rendőrnő
Az éjszakás szolgálatot kezdtük meg Lacival 18 órakor. Választhattunk, hogy a Fradi–Újpest meccsre menjünk biztosítani, de mi inkább a járőrszolgálat mellett döntöttünk. A Blaha Lujza tér és a Nyugati pályaudvar között sétáltunk, intézkedés alá vontunk embereket, ruházatot vizsgáltunk át. Ahogy sétáltunk a Teréz körúton, felfigyeltem egy szoláriumra, és viccesen megjegyeztem, hogy a nyitvatartása miatt egyszer szeretnék ide eljönni. Erre az utolsó mozzanatra emlékszem, majd megtörtént a robbanás. Laci egy lépéssel előttem járt, én lemaradtam mögötte, mégis az ő teste kapta a legtöbb szöget, amiket sikerült jól kiszedni. Én ugyan kevesebb szöget kaptam, de olyan szerveket értek el, amik miatt – sajnos – maradandó károsodást szenvedtem
- emlékezett vissza a rendőrnő, aki azóta is magán viseli a robbanás okozta sérüléseket.
Lacinak mindkét dobhártyája átszakadt. Nekem az egyik, illetve a jobb fülem sérült. A fülemben lévő hallócsontocskákból három eltört, azóta keveset hallok a jobb fülemre. A kisagyamba repülő szög miatt újra kellett tanulom írni és beszélni. Ez nagyon nehéz volt. A jobb vádlim kettényílt, az izmot – sajnos – el kellett belőle távolítani, annyira elroncsolódott. A sarokcsontomból is ki kellett szedni egy darabkát
- mondta el a Blikknek Szabina, aki bár napi szinten gondol az akkor történtekre, rémálmok nem gyötrik miatta. Hozzátette, örömmel fogadta, amikor három héttel a merénylet után sikerült elfogni a robbantót.
Andirkó Szabina nyolc hónappal a merénylet után tért vissza a szolgálatba: 2019-ig a közrendvédelmi főosztályon irodai beosztásban dolgozott, majd megszületett az első kislánya, a családjával pedig vidékre költözött.
2022-ben jöttem Sátoraljaújhelyre dolgozni a bűnügyi osztályra bűnmegelőzési előadóként. 2024 áprilisában újra hazamentem, és megszületett a második kislányom. Most szeptembertől fogok elkezdeni újra dolgozni, és a rendkívüli halálesetekkel foglalkozom majd
- tette hozzá Szabina, aki arra a kérdésre, hogy mit üzenne a robbantónak - aki azóta is ártatlannak vallja magát -, csupán annyit felelt:
Nem üzennék neki semmit.
P. László Gergelyt, a Teréz körúti robbantót 2016. október 19-én csukták le: a jogerős ítélet szerint egy hónappal az elfogása előtt, szeptember 24-én pokolgépet hozott működésbe a főváros VI. kerületében, amivel – a fegyvereik megszerzésének érdekében –, életveszélyesen megsebzett két rendőrjárőrt. Ezután e-mailben egymillió eurót akart kérni a Belügyminisztériumtól, hogy ne folytassa a robbantásokat. A Fővárosi Ítélőtábla 2019. március 12-én több emberen elkövetett emberölés kísérlete, terrorcselekmény kísérlete és más bűncselekmények miatt halmazati büntetésül jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a fiatal férfit azzal, hogy 30 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra. A férfi azonban a börtönben az egyik cellatársát félholtra verte, majd később egy őrre rátámadt, ezért szabadon bocsátásának időpontját kitolták.