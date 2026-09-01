Megszólalt a Teréz körúton felrobbantott rendőrnő: ezt üzenné a robbantónak

Lassan tíz éve annak, hogy egy férfi, P. László Gergely 2016. szeptember 24-én, késő este a Teréz körúton egy táskát tett a járdára, majd az abban lévő szögekkel teli pokolgépet felrobbantotta. A robbantásban két rendőr: Andirkó Szabina törzsőrmester és a társa, Vantara László életveszélyesen, egy járókelő pedig könnyebben megsérült. László azóta már leszerelt, Szabina azonban maradt a testületnél, nemrég pedig felidézte annak a bizonyos napnak az emlékeit, illetve azt is elmondta, hogyan alakult az élete a merénylet óta.

A Teréz körúti robbantó két rendőrt sebesített meg életveszélyesen / Fotó: Polyák Attila - Origo

Megszólalt a Teréz körúton történt merényleg után a rendőrnő

Az éjszakás szolgálatot kezdtük meg Lacival 18 órakor. Választhattunk, hogy a Fradi–Újpest meccsre menjünk biztosítani, de mi inkább a járőrszolgálat mellett döntöttünk. A Blaha Lujza tér és a Nyugati pályaudvar között sétáltunk, intézkedés alá vontunk embereket, ruházatot vizsgáltunk át. Ahogy sétáltunk a Teréz körúton, felfigyeltem egy szoláriumra, és viccesen megjegyeztem, hogy a nyitvatartása miatt egyszer szeretnék ide eljönni. Erre az utolsó mozzanatra emlékszem, majd megtörtént a robbanás. Laci egy lépéssel előttem járt, én lemaradtam mögötte, mégis az ő teste kapta a legtöbb szöget, amiket sikerült jól kiszedni. Én ugyan kevesebb szöget kaptam, de olyan szerveket értek el, amik miatt – sajnos – maradandó károsodást szenvedtem

- emlékezett vissza a rendőrnő, aki azóta is magán viseli a robbanás okozta sérüléseket.

Lacinak mindkét dobhártyája átszakadt. Nekem az egyik, illetve a jobb fülem sérült. A fülemben lévő hallócsontocskákból három eltört, azóta keveset hallok a jobb fülemre. A kisagyamba repülő szög miatt újra kellett tanulom írni és beszélni. Ez nagyon nehéz volt. A jobb vádlim kettényílt, az izmot – sajnos – el kellett belőle távolítani, annyira elroncsolódott. A sarokcsontomból is ki kellett szedni egy darabkát

- mondta el a Blikknek Szabina, aki bár napi szinten gondol az akkor történtekre, rémálmok nem gyötrik miatta. Hozzátette, örömmel fogadta, amikor három héttel a merénylet után sikerült elfogni a robbantót.