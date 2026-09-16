Elfogtak egy győri tinédzsert az FBI információi alapján, aki terrorakcióra készült

A Nemzeti Nyomozó Iroda Transzatlanti Műveleti Osztálya (NNI TMO) szeptember közepén kapott értesítést a Szövetségi Nyomozó Irodától (FBI), amelyet egy amerikai cég riasztott, mert az egyik mesterségesintelligencia-alapú csevegőrobotjuk használója terrorakcióval kapcsolatos kijelentéseket tett egy platformon. A nyomozóknak átadott iratokból kiderült, hogy a magyar fiatal egyénekkel és csoportokkal szembeni súlyos fenyegetéseket fogalmazott meg, és konkrét terrorcselekmények előkészítését egyeztette az AI-csetbottal – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

Terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás egy 16 éves győri fiúval szemben (Fotó: Rendőrség)

A beszélgetések során olyan kijelentéseket tett, mint hogy „nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél”, illetve: „ez hamarosan tömeges atrocitás lesz”. A fiú a tervezett merénylethez használandó fegyverekről is részletesen egyeztetett a platformon.

Terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetéssel gyanúsítják a tinédzsert

Az FBI jelzését követően a magyar hatóságok azonnal megkezdték az adatgyűjtést, majd az elektronikus nyomok elemzésével beazonosították a felhasználót, a 16 éves fiatalt. A rendőrök szeptember 15-én győri otthonában elfogták a fiút. A házkutatás során lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét, amelyekről a forenzikus szakértők már elkezdték az adatok mentését és elemzését.

A fiatalembert előállítását követően terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés miatt

gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók. Aki terrorcselekmény elkövetésével fenyeget, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az interneten semmi nem marad rejtve

A hatóságok kiemelték: a különböző platformokon, így a mesterségesintelligencia-alapú alkalmazások használatakor is felelősséget kell vállalnunk kijelentéseinkért. A büntetőjog az erőszakos, élet elleni, illetve terrorcselekménnyel kapcsolatos internetes megnyilvánulásokat is szigorúan bünteti.

Akár már tizenkét éves kortól is felelősségre vonható bizonyos esetekben, aki ilyen jellegű cselekményekre készül, és azokkal kapcsolatban egzakt kijelentéseket tesz. Ezek nem diákcsínyek. A rendőrség kéri a szülőket, hogy hívják fel erre gyermekeik figyelmét, hiszen egyetlen meggondolatlan kijelentésnek is rendkívül súlyos következményei lehetnek.