Iszlám hitre tért egy magyar gimnazista, lefejezős videókat küldözgettek, robbantásokról fantáziáltak chatüzenetekben

Chatelt egy chatszobában egy 15 éves fiú, a hatóság pedig most terroristacsoport szervezésével gyanúsítja. A letartóztatott gimnazista ügyvédje, Jován László ezt azért tartja elfogadhatatlannak, mert álláspontja szerint se csoportról, se szervezésről nincs szó. Az ügy előzménye, hogy diáktársak körében egyébként népszerű kamasz elkezdett érdeklődni az iszlám iránt.

Terrorista vagy nem a 15 éves diák? Fotó: Panorama Images / Shutterstock

- Az, hogy valaki muszlim hitre tér, még nem bűncselekmény Magyarországon, pedig a védencemet úgy kezelik, mint egy veszélyes bűnözőt – mondta az Origónak a jogász, majd megjegyezte, hogy a fiú esetében egyébként a formális betérés elmaradt, és nem is járt muszlim közösségbe. Az iszlám jog szerint ehhez ki kellett volna mondania, hogy Allah az egyetlen isten és Mohamed az ő prófétája. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy végül 2025 szeptemberében fel is hagyott az iszlámmal.

A védő szerint a fiú nem terrorista

A chatcsoport tagjairól tudni érdemes, hogy akad köztük, aki 2025. márciusában folytatott chatelés idején a 14. életévét sem töltötte be.

- Az ügy pikantériája, hogy az egészet az FBI jelzése alapján a TEK indította el 2026 februárjában. A Szövetségi nyomozóiroda (Federal Bureau of Investigation) mindössze arról tájékoztatta a magyar hatóságot, hogy chatelés problémás lehet, ezért érdemes odafigyelni rá. A terrorcselekmény az emberöléshez hasonlóan súlyos, életfogytiglannal fenyegetett bűncselekmény.

Az ügyfelem csak azért nem kaphatja meg ezt a legszigorúbb büntetést, mert fiatalkorú. Maximum 10 évet kaphat

– magyarázta Jován László.

A chatelésben részt vevő, mintegy 6 gyermek többek között lefejezéseket bemutató videókat küldözgetett egymásnak, és arról írtak, hogy ki milyen cselekményt (például az Eiffel-torony felrobbantása) fog végrehajtani, de ténylegesen egyikük sem tett semmit. Még csak be sem szerezték a merényletekhez szükséges robbanóanyagot, igaz, annak utánanéztek, hogy lehet ezeket házilag előállítani.

Talán sokak számára ismerős lehet az internet-Rambo kifejezés. Pont ez a szókapcsolat illik az érintett tinédzserekre. Az üzenetváltásaik csakis gyerekes ostobaságnak tekinthetők, érthetetlen, hogy a hatóság miért vette azokat komolyan. Semmiféle konkrét előkészület nem történt

– szögezte le az ügyvéd, aki az Origónak hangsúlyozta, hogy az üzenetváltások önmagukban nem tekinthetők bűncselekménynek, ezért az ügyfelét szerinte indokolatlanul tartják fogva. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A szóban forgó fiú társai szabadlábon vannak.