Három testvér halt meg ugyanabban a balesetben

Három nővér vesztette életét egy súlyos közlekedési balesetben hétfő délután a belgiumi Charleroi egyik városrészében. A 34 és 42 év közötti asszonyok egy autóban utaztak, amely nagy sebességgel ütközött egy másik kocsival, majd egy oszlopnak csapódott.

Három testvér életét követelte egy hétfő délutáni autóbaleset.

Fotó: Shutterstock

Hárman ültek a kocsiban, már nem lehetett rajtuk segíteni

A tragédia délután négy óra körül történt Lodelinsartban. A rendőrség szerint a jármű feltehetően nagy sebességgel érkezett a kereszteződéshez, majd összeütközött egy másik kocsival. Annak sofőrje azt mondta, a stop táblánál megállt, ezt azonban még vizsgálják.

Az ütközés után a három nő autója lesodródott, majd egy oszlopnak csapódott.

A mentők hiába érkeztek gyorsan a helyszínre, az életüket már nem tudták megmenteni. Egy negyedik sérültet kórházba szállítottak.

A Nieuwsblad információi szerint

a három áldozat testvér volt, és mindannyian Charleroi-ból származtak.

A környékbeliek szerint veszélyes a kereszteződés

A baleset a Rue Desgain és a Rue de l’Étang találkozásánál történt. A kereszteződést a helyiek már korábban is veszélyesnek tartották, az RTL-nek többen „nagyon veszélyes” útszakaszként beszéltek róla.

Az ügyészség szakértőt rendelt ki, hogy kiderítse, pontosan mi vezetett a három testvér halálához.