Három testvér halt meg ugyanabban a balesetben

Három nővér vesztette életét egy súlyos közlekedési balesetben hétfő délután a belgiumi Charleroi egyik városrészében. A 34 és 42 év közötti asszonyok egy autóban utaztak, amely nagy sebességgel ütközött egy másik kocsival, majd egy oszlopnak csapódott.
Hárman ültek a kocsiban, már nem lehetett rajtuk segíteni
A tragédia délután négy óra körül történt Lodelinsartban. A rendőrség szerint a jármű feltehetően nagy sebességgel érkezett a kereszteződéshez, majd összeütközött egy másik kocsival. Annak sofőrje azt mondta, a stop táblánál megállt, ezt azonban még vizsgálják.
Az ütközés után a három nő autója lesodródott, majd egy oszlopnak csapódott.
A mentők hiába érkeztek gyorsan a helyszínre, az életüket már nem tudták megmenteni. Egy negyedik sérültet kórházba szállítottak.
A Nieuwsblad információi szerint
a három áldozat testvér volt, és mindannyian Charleroi-ból származtak.
A környékbeliek szerint veszélyes a kereszteződés
A baleset a Rue Desgain és a Rue de l’Étang találkozásánál történt. A kereszteződést a helyiek már korábban is veszélyesnek tartották, az RTL-nek többen „nagyon veszélyes” útszakaszként beszéltek róla.
Az ügyészség szakértőt rendelt ki, hogy kiderítse, pontosan mi vezetett a három testvér halálához.