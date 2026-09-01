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baleset

Három testvér halt meg ugyanabban a balesetben

1 órája
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Súlyos balesetben halt meg három testvér hétfő délután. A 34, 39 és 42 éves nő egy autóban utazott, amikor a két kocsi összeütközött.
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balesettestvérautó

Három nővér vesztette életét egy súlyos közlekedési balesetben hétfő délután a belgiumi Charleroi egyik városrészében. A 34 és 42 év közötti asszonyok egy autóban utaztak, amely nagy sebességgel ütközött egy másik kocsival, majd egy oszlopnak csapódott.

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Három testvér életét követelte egy hétfő délutáni autóbaleset.
Fotó: Shutterstock

Hárman ültek a kocsiban, már nem lehetett rajtuk segíteni

A tragédia délután négy óra körül történt Lodelinsartban. A rendőrség szerint a jármű feltehetően nagy sebességgel érkezett a kereszteződéshez, majd összeütközött egy másik kocsival. Annak sofőrje azt mondta, a stop táblánál megállt, ezt azonban még vizsgálják.

Az ütközés után a három nő autója lesodródott, majd egy oszlopnak csapódott. 

A mentők hiába érkeztek gyorsan a helyszínre, az életüket már nem tudták megmenteni. Egy negyedik sérültet kórházba szállítottak.

A Nieuwsblad információi szerint 

a három áldozat testvér volt, és mindannyian Charleroi-ból származtak.

A környékbeliek szerint veszélyes a kereszteződés

A baleset a Rue Desgain és a Rue de l’Étang találkozásánál történt. A kereszteződést a helyiek már korábban is veszélyesnek tartották, az RTL-nek többen „nagyon veszélyes” útszakaszként beszéltek róla.

Az ügyészség szakértőt rendelt ki, hogy kiderítse, pontosan mi vezetett a három testvér halálához.

 

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