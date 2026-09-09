Provokatív kérdésekkel bombázta a gyászoló apát Tilll Tamás feltétezett gyilkosa

Mint arról az Origo beszámolt, a 2000-ben meggyilkolt, de csak 24 évvel később előkerült Till Tamás ügyében a Kecskeméti Törvényszéken zajlik a bizonyítási eljárás. A mai tárgyalás a meggyilkolt kisfiú édesapjának kihallgatásával kezdődött. Till Mátyás kék farmernadrágot és drapp színű pólót viselt.
A bírónő felszólítására Mátyás mikrofonhoz állt, majd helyet foglalt az előre kikészített széken. Mindössze két méterre tartózkodott a gyilkossággal vádolt Fehér Jánostól. A tanúk általában álló testhelyzetben vallanak, a tanács elnöke tekintettel volt a férfi korára és fizikai állapotára.
Az apa kihallgatása a kötelező formai elemekkel kezdődött. Mátyás kinyilvánította, hogy a vádlottal rokoni kapcsolatban nem áll.
– 2000. május 28-án, gyermeknapon a kisfiam kerékpárral elment otthonról. Mivel nem érkezett haza időben, elmentünk a lovardába a feleségemmel, hátha még ott van a fiunk. Azt mondták, hogy nem is látták a gyermekünket. Ezek után megtettük a feleségemmel a bejelentést az eltűnésről a rendőrségen – mondta Mátyás.
Hogy mindezen mit tartott viccesnek a vádlott, azt nem kérdezhettük meg tőle, mindenesetre Fehér vigyorogva hallgatta az apa szavait.
A bírónő kérdésére, hogy Tamás milyen biciklivel ment el, az apa elmondta, a már akkor is régi, kék színű, eléggé kopott kerékpárral. A küllőkön számozott golyók voltak.
Tamáska zsebében némi aprópénz volt, amit adománynak szántak a vadaspark számára. A kisfiú hetente akár két-három alkalommal is kijárt a lovardába olykor a nagymamájával, olykor önállóan.
Mátyás kifejtette, soha nem fordult olyan elő, hogy a gyermeke azt mondta, a lovardába ment, de valójában nem tette.
Az édesapa emlékei szerint a fia szófogadó gyermek volt. Az iskola után gyakran különórákra is járt. Engedély nélkül nem ment el otthonról, de a nagymamáját szívesen látogatta.
Tamáska az első évet tanári javaslatra még megismételte, de utána nem voltak tanulási nehézségei.
Mikor a gyermek holtteste előkerült, a rendőrök a szülőket Tamás ruházatával kapcsolatban is kihallgatták. Akkor elmondták, hogy a gyermek melegítőt és fehér pólót viselt felirattal és fehér tornacipővel. Mátyás a bíróságon az ezzel kapcsolatos vallomását fenntartotta.
Az ügyész arról érdeklődött, hogy Tamás ruháit általában ki vásárolta és ki mosta. Mátyás Katalint jelölte meg. A kisfiúnak egyetlen tornacipője volt.
Mátyás arra is emlékezett, milyen körülmények között tudta meg, hogy előkerült a fia biciklije. A rendőrök telefonáltak neki.
Lichy József Tamás jellemvonásai felől érdeklődött. Mátyás szerint a fia nem volt befolyásolható.
– Nagyon sok barátja volt. Naponta találkozott és szívesen focizott velük. Az nem volt jellemző, hogy nagyobbakkal barátkozott. A korához képest markosabb és magasabb volt. Mint minden gyereknek, neki is voltak konfliktusai, de verekedni nem szokott, inkább szólt a tanárnőnek.
Tamást szinte minden érdekelte, és nagyon szerette az állatokat.
A gyászoló apától a feltételezett gyilkos is kérdezhetett. Mondandója előtt leszögezte, nem az a kérdés, hogy halt meg Tamáska, hanem az, hogy ki az elkövető.
– Nem fura, hogy amikor Tamás előkerült, a cipője nem fehér volt, hanem sötét színű, és csak a talpa volt fehér?
A bírónő közbevetette, az apa csupán annyit mondott korábban, hogy mire emlékszik.
Fehér megjegyezte, hogy a Tamás maradványain levő póló egy számmal nagyobb volt, mint amit a fiú egyébként viselt. A vádlott arra is kíváncsi volt, hogy a gyászoló szülők miért nem jelentették fel a hatóságokat. Az apa megtagadta a választ.
A kérdések után Fehér megtehette az észrevételeit.
– Sajnálom, hogy a gyermek hollétéről ennyi ideig kellett hallgatnom, de megvolt rá az okom. Az eddigi hallgatásért bocsánatot kérek, de a gyermek halálához semmi közöm. Sajnálom az egészet – mondta, majd sérelmezte, hogy a hatóság a mai napig nem tisztázta, hogy Tamás ugyanabban a ruhában ment-e el otthonról, mint amelyikben megtalálták. Arra kérte a bíróságot, ha fontos neki az igazság, rendeljen el ezzel kapcsolatban vizsgálatot.
Lichy József kinyilvánította, hogy a vádlotton a megbánás halvány nyoma sem látszik. Fehér erre kijelentette, hogy nem is bánhat meg olyat, amit el sem követett.
Till Tamás édesapja erős maradt
Mátyás a tárgyalás szünetében az Origónak elmondta: provokatívnak és értelmezhetetlennek tartotta Fehér kérdéseit.
26 éve a mindennapjaim részei az emlékek, így azok felidézése nem okozott problémát. Az, hogy két méterre ült tőlem a feltételezett gyilkos, nem váltott ki belőlem különösebb érzéseket. A tárgyalás további részeire nem is szándékozok eljönni, hiszen anyagilag sem bírnám. Az ítélethirdetésen mindenképpen itt lesz a helyem
– fogalmazott Mátyás.
Lichy József leszögezte: a szülők arra pontosan emlékeztek, hogy milyen típusú ruhát, vagyis melegítőt, pólót és tornacipőt viselt a gyermekük.
– Tamás földi maradványairól a rendőrök a ruhákat levették és azokat külön lefotózták, majd a szülőknek is megmutatták. Így legalább Mátyás és a felesége nem voltak kénytelenek a csontoktól készült képeket is megnézni – magyarázta az ügyvéd, és megemlítette, hogy Mátyás a vallomásában arra is kitért, hogy Tamásnak szokása volt nem az édesanyja által kikészített ruhákat felvenni.
A szülők egyébként maguk is elmondták korábban, hogy szerintük a maradványokon talált ruhák színe nem egyezett Tamás melegítőjének és pólójának színével, de ez az elhalványult emlékekkel is magyarázható, illetve azzal, hogy a beton fogságában 24 év alatt a ruhadarabok akár el is színeződhettek.