Provokatív kérdésekkel bombázta a gyászoló apát Tilll Tamás feltétezett gyilkosa

Mint arról az Origo beszámolt, a 2000-ben meggyilkolt, de csak 24 évvel később előkerült Till Tamás ügyében a Kecskeméti Törvényszéken zajlik a bizonyítási eljárás. A mai tárgyalás a meggyilkolt kisfiú édesapjának kihallgatásával kezdődött. Till Mátyás kék farmernadrágot és drapp színű pólót viselt.

Till Tamás feltételezett gyilkosa vigyorgott a tárgyaláson Fotó: MEDIAWORKS

A bírónő felszólítására Mátyás mikrofonhoz állt, majd helyet foglalt az előre kikészített széken. Mindössze két méterre tartózkodott a gyilkossággal vádolt Fehér Jánostól. A tanúk általában álló testhelyzetben vallanak, a tanács elnöke tekintettel volt a férfi korára és fizikai állapotára.

Az apa kihallgatása a kötelező formai elemekkel kezdődött. Mátyás kinyilvánította, hogy a vádlottal rokoni kapcsolatban nem áll.

– 2000. május 28-án, gyermeknapon a kisfiam kerékpárral elment otthonról. Mivel nem érkezett haza időben, elmentünk a lovardába a feleségemmel, hátha még ott van a fiunk. Azt mondták, hogy nem is látták a gyermekünket. Ezek után megtettük a feleségemmel a bejelentést az eltűnésről a rendőrségen – mondta Mátyás.

Hogy mindezen mit tartott viccesnek a vádlott, azt nem kérdezhettük meg tőle, mindenesetre Fehér vigyorogva hallgatta az apa szavait.

Így várta Mátyás a kihallgatását Fotó: MEDIAWORKS

A bírónő kérdésére, hogy Tamás milyen biciklivel ment el, az apa elmondta, a már akkor is régi, kék színű, eléggé kopott kerékpárral. A küllőkön számozott golyók voltak.

Tamáska zsebében némi aprópénz volt, amit adománynak szántak a vadaspark számára. A kisfiú hetente akár két-három alkalommal is kijárt a lovardába olykor a nagymamájával, olykor önállóan.

Mátyás kifejtette, soha nem fordult olyan elő, hogy a gyermeke azt mondta, a lovardába ment, de valójában nem tette.

Az édesapa emlékei szerint a fia szófogadó gyermek volt. Az iskola után gyakran különórákra is járt. Engedély nélkül nem ment el otthonról, de a nagymamáját szívesen látogatta.

Tamáska az első évet tanári javaslatra még megismételte, de utána nem voltak tanulási nehézségei.

Mikor a gyermek holtteste előkerült, a rendőrök a szülőket Tamás ruházatával kapcsolatban is kihallgatták. Akkor elmondták, hogy a gyermek melegítőt és fehér pólót viselt felirattal és fehér tornacipővel. Mátyás a bíróságon az ezzel kapcsolatos vallomását fenntartotta.