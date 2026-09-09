Megszólalt a tárgyalás előtt a meggyilkolt Till Tamás édesapja

Drámai vallomás várható a Kecskeméti Törvényszék mai tárgyalásán: a bíróság a 2000-ben meggyilkolt Till Tamás édesapját készül kihallgatni. Till Mátyás már megérkezett, igaz, elképzelése sincs, hogy mégis milyen kérdésekre várnak választ tőle. Az emberölés helyszínén ugyanis nem volt jelen, így a fia sérelmére elkövetett bűncselekményről sem lehetnek érdemi információi.

Till Tamás édesapja az ügyvédjével Fotó: MEDIAWORKS

Lichy József, a gyászoló család jogi képviselője és Till Mátyás együtt érkeztek a bíróságra. A jelenlévő újságíróknak elmondták: a mai napnak számukra szimbolikus jelentősége van. Ugyan a törvény szerint a jogerős ítéletig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, az ügyvéd szerint Fehér esetében egyértelmű a bűnösség, hiszen még a rendőröknek maga beszélt Tamáska halálának körülményeiről. A jogász az ügyfeléhez fordulva kifejtette, előfordulhat, hogy Fehér kérdezni fog tőle.

– A provokációnak nem szabad felülni. Higgadtnak kell maradni!

Mátyás az Origónak kifejtette: a bíróságon sok mindent elmond, de a vádlotthoz egyetlen szót sem kíván szólni.

– Nincs mit mondanom neki!

Fehért a bv műveleti osztályának emberei kéz- és lábbilincsben vezették a törvényszékre a vádlott széles mosolya kíséretében.

A gyászoló apának nemcsak a múlt emlékeivel, hanem a jelennel is meg kell küzdenie: súlyosan beteg, kerekesszékbe kényszerült feleségét kell otthon hagynia a tárgyalás idejére.

– Ha elmegyek a bíróságra, meg kell kérnem valakit, hogy vigyázzon Katalinra. A feleségem csak feküdni és a kerekesszékében ülni képes, és sok mindenben segítségre szorul – nyilatkozta az apa, aki keserűen tette hozzá: az elmúlt két évtizedben a hatóságok részéről sokáig csak nemtörődömséget tapasztaltak.

Bár felmerült a távmeghallgatás lehetősége, a család jogi képviselője, Lichy József rábeszélte az apát a személyes megjelenésre, hiszen jelenlétének hatalmas szimbolikus ereje van. A tárgyalás szeptember 9-én folytatódik a Kecskeméti Törvényszéken, ahol a vádlott akár 15 éves börtönbüntetéssel is szembesülhet.

Fehér János tagad Fotó: MEDIAWORKS

A kecskeméti tárgyalóteremben mindig pattanásig feszült a hangulat, amikor a 24 évvel ezelőtt eltűnt bajai kisfiú, Till Tamás megölésével vádolt Fehér János perében újabb és újabb tanúvallomások hangzanak el. A vád szerint a bűncselekmény idején 16 éves férfi szexuális indíttatásból csalta tanyára a gyermeket, majd kegyetlenül végzett vele, a testét pedig lebetonozta. Fehér ezzel szemben mosolyogva tagad, és egy közlekedési balesetről beszél, amiben állítása szerint volt munkaadója, a néhai W. József is érintett volt. A vádlott verziója szerint a munkáltatója megkérte, hogy vezessen helyette, ő pedig ennek eleget tett. Egy fatális véletlen következtében éppen arra kerékpározott a 11 éves kisfiú, akit Fehér egy a kocsi platójáról kilógó vasrúddal elsodort. József ezután megnyugtatta a kamaszt, hogy majd ő gondoskodik az életben maradt sérültről, majd Fehért hazaküldte az intézetbe. A vádlottnak – állítja ő – a következő emléke már csak az, hogy W. József vele betonoztatta le a holttestet.