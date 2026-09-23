Így bizonyítaná be veje ártatlanságát a Till Tamás megölésével vádolt férfi apósa

Töretlenül hisz a családja Fehér János ártatlanságában. A Till Tamás megölésével vádolt férfi maximum 15 éves szabadságvesztésre ítélhetik, ugyanis a bűncselekmény idején még csupán 16 éves volt. Mint ismert, a 11 esztendős kisfiú 2000 gyermeknapján ment el otthonról, majd soha többé nem tért haza. A gyermek földi maradványai 24 évig egy jeltelen sírban pihentek.
A jelenleg letartóztatásban levő férfit Kecskeméten tartják fogva. A feleségétől ugyan elvált, de Ildikó szülei továbbra is a vejüknek tekintik, és rendszeresen beszélnek is vele telefonon.
– János harcol, hogy végre beigazolódjon, hogy nem ő ölte meg a kisfiút. A Kecskeméti Törvényszék nem egyezik bele, bele, hogy a vejemen ország-világ előtt egy újabb poligráfos vizsgálatot végezzenek. Az eredeti műszeres vallomás-ellenőrzésen a leglényegesebb kérdést nem tették fel neki, mégpedig azt, hogy ő ölte-e meg Till Tamást – mondta az Origónak Fehér János elvált feleségének édesanyja, aki pontosan emlékszik a napra, amikor a még mindig a vejének tekintett férfit a rendőrök elfogták a házukban.
– Tisztességesen bekopogtak, vagyis nem úgy jöttek, mint egy gyilkoshoz. Egyikük még tegező viszonyban is volt Jánossal. Még azt is hagyták, hogy Jani telefonáljon, és hogy üdítőt csomagoljon neki a párom, illetve hogy pénzt utaljon a lányomnak – mesélte a nő, és hozzátette, hogy a rendőrök megkérdezték, hogy van-e a házban olyan helyiség, ahol Jánost megmotozhatják.
– A vőmmel bementek a fürdőszobába, de csak „megkopogtatták” a zsebeit, és kimondták, hogy nincs nála semmi tiltott tárgy. Ezek után Jani megkérdezte tőlük, hogy mégis mire való ez az egész, mire az egyikük közölte, hogy előre szóltak neki, jobban jár, ha elhagyja az országot – emlékezett vissza az anyós, aki egyébként utoljára két hete beszélt Fehérrel.
– Már nagyon várja, hogy véget érjen az eljárás. Hiányoznak neki a szerettei. Ha szabadul, újra elveszi a lányomat és egy még nagyobb lagzit csap – fejezte be a középkorú nő, majd átadta a telefont a párjának, Attilának. A férfi kijelentette: szeretnék Jánost lélekben támogatni a tárgyaláson, mégsem mennek el.
– Jó lenne Janit látni, de nem szeretnénk rossz helyzetbe kerülni. Még el akarjuk érni, hogy az ügyben minket is meghallgassanak tanúként, és ha beülünk, azzal kizárjuk magunkat – magyarázta Attila, majd a kérdésre, hogy mégis miről szeretnének a bíróságon a beszélni, ha a gyilkosság idején még csak nem is ismerték a vádlottat kifejtette, hogy a veje elfogása körülményei szerinte komoly jelentőséggel bírnak.
– Janit nem úgy kapták el, mint ahogy egy aljas gyerekgyilkost illik! Nem teperték le, nem nyomták a fejét a porba – jelentette ki az após.
Hogy halt meg Till Tamás?
Fehér János a tárgyalásokon már többször beszélt arról, hogy mint ahogy ő vezette a rendőröket a tanyához, ahol előkerültek Tamáska maradványai, más tragédiák kivizsgálásában is segíteni tudná a hatóságokat. Saját bevallása szerint mintegy 16 eltűnt gyerek holttestének elföldelési helyét meg tudná mutatni, de valamiért ezt nem veszik komolyan.
– Ha halottakat akarnak találni, vigyék el Janit arra az egyházi területre, ahova mondja. Nagyon modern eszközeik és műszereik vannak, melyekkel könnyen fellelhetnék a helyüket – jelentette ki Attila, aki még egy sajátos kísérletet is elvégzett a kertjében, hogy meggyőződjön veje ártatlanságáról.
A vádirat szerint a férfi segítségkérés ürügyén csalta be a tanyára Tamáskát, ahol aztán különös kegyetlenséggel végzett a gyermekkel. A vádlott azonban azt állítja, hogy nem ő oltotta ki a 11 éves fiú életét. Az ő verziója szerint az akkori munkáltatója mellett ült egy gépkocsiban, majd az idős esztergályos átadta neki a volánt. János ezután egy a kocsi platójáról oldalirányba kilógó vasrúddal elsodorta az éppen arra bicikliző Tomikát. A rúd közvetlenül csak a gyermek testével érintkezett, a kerékpárral nem, ez magyarázza, hogy az utóbbin a rendőrök nem találtak ütközésre utaló nyomokat. Attila egy megjelent videón viszont látta, hogy Tamáska kerékpárjának a kormánya a jobb oldalon elgörbült.
Kölcsönvettem a kislányom biciklijét, majd felültem rá. Azt is megállapítottam, hogy amikor a lábam közé fogtam a kereket, továbbra is tudtam tekerni a kormányt. Menet közben a biciklivel jobbra dőltem, ettől pedig a jobboldali kormány begörbült. Amikor a kerékpárt csak dobálgattam, a kormány nem sérült.