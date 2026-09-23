Így bizonyítaná be veje ártatlanságát a Till Tamás megölésével vádolt férfi apósa

Töretlenül hisz a családja Fehér János ártatlanságában. A Till Tamás megölésével vádolt férfi maximum 15 éves szabadságvesztésre ítélhetik, ugyanis a bűncselekmény idején még csupán 16 éves volt. Mint ismert, a 11 esztendős kisfiú 2000 gyermeknapján ment el otthonról, majd soha többé nem tért haza. A gyermek földi maradványai 24 évig egy jeltelen sírban pihentek.

Till Tamás feltéteelezett gyilkosa Fotó: MEDIAWORKS

A jelenleg letartóztatásban levő férfit Kecskeméten tartják fogva. A feleségétől ugyan elvált, de Ildikó szülei továbbra is a vejüknek tekintik, és rendszeresen beszélnek is vele telefonon.

– János harcol, hogy végre beigazolódjon, hogy nem ő ölte meg a kisfiút. A Kecskeméti Törvényszék nem egyezik bele, bele, hogy a vejemen ország-világ előtt egy újabb poligráfos vizsgálatot végezzenek. Az eredeti műszeres vallomás-ellenőrzésen a leglényegesebb kérdést nem tették fel neki, mégpedig azt, hogy ő ölte-e meg Till Tamást – mondta az Origónak Fehér János elvált feleségének édesanyja, aki pontosan emlékszik a napra, amikor a még mindig a vejének tekintett férfit a rendőrök elfogták a házukban.

– Tisztességesen bekopogtak, vagyis nem úgy jöttek, mint egy gyilkoshoz. Egyikük még tegező viszonyban is volt Jánossal. Még azt is hagyták, hogy Jani telefonáljon, és hogy üdítőt csomagoljon neki a párom, illetve hogy pénzt utaljon a lányomnak – mesélte a nő, és hozzátette, hogy a rendőrök megkérdezték, hogy van-e a házban olyan helyiség, ahol Jánost megmotozhatják.

– A vőmmel bementek a fürdőszobába, de csak „megkopogtatták” a zsebeit, és kimondták, hogy nincs nála semmi tiltott tárgy. Ezek után Jani megkérdezte tőlük, hogy mégis mire való ez az egész, mire az egyikük közölte, hogy előre szóltak neki, jobban jár, ha elhagyja az országot – emlékezett vissza az anyós, aki egyébként utoljára két hete beszélt Fehérrel.

– Már nagyon várja, hogy véget érjen az eljárás. Hiányoznak neki a szerettei. Ha szabadul, újra elveszi a lányomat és egy még nagyobb lagzit csap – fejezte be a középkorú nő, majd átadta a telefont a párjának, Attilának. A férfi kijelentette: szeretnék Jánost lélekben támogatni a tárgyaláson, mégsem mennek el.