Így vizsgálták Till Tamás feltételezett gyilkosát

Hazugságvizsgálatnak is alávetették a nyomozati szakaszban Till Tamás feltételezett gyilkosát. A Fehér János elleni büntetőper a Kecskeméti Törvényszéken zajlik. A legutóbbi tárgyaláson felmerült a kérdés, hogy pontosan mire használható, és mi az, amire egyáltalán nem alkalmas a műszeres vallomásellenőrzés, más kifejezéssel élve a poligráfos vizsgálat.
A módszer hivatali és nyomozati eljárások során alkalmazott műszeres vallomásellenőrzés egyik speciális eszköze.
– Egy büntetőeljárás, például egy súlyos emberölési ügy keretében a nyomozó hatóság kérheti fel a szakértőt arra, hogy vizsgálatot végezzen. A folyamat alapja, hogy a szakértő a bűnügyi osztállyal és a kirendelő szervekkel szorosan együttműködve, a vallomások birtokában határozza meg a vizsgálat kereteit- magyarázta az igazságügyi szakértő a tárgyaláson.
Bár a laboratóriumok országos hatáskörrel működnek, a Bács-Kiskun Vármegyében található akkreditált labor kifejezetten kedvező és professzionális körülményeket biztosít az ilyen jellegű vizsgálatok elvégzéséhez. Az összeférhetetlenségi szabályok szigorúak: a poligráfos szakértő tevékenysége teljesen különválik a felderítő vagy nyomozó osztályoktól, így biztosítva a befolyásmentes légkört és a belső korrupcióelhárítási elvek érvényesülését.
A vizsgálat nem egy sablonos kérdéssorból áll, hanem egy komoly előkészületi és interjúfolyamat előzi meg.
Amikor az alany megérkezik, a procedúra az alábbi lépések szerint halad: a szakértő részletesen ismerteti a vizsgált személlyel a műszeres vallomásellenőrzés menetét, célját és tárgyát, valamint rögzíti a személyes, életrajzi és egészségügyi adatokat.
A vallomás-ellenőrzés alapja a precizitás.
— Mivel egy poligráfos teszt optimális esetben kis számú kérdéssel dolgozik a legmagasabb validitás érdekében, a szakértő a nyomozó hatósággal egyeztetve szűkíti le a kérdések körét. A poligráfos teszt négy kérdéskörnél többet nem szokott tartalmazni, mert minél kevesebb a kérdés, annál erősebb és megbízhatóbb a vizsgálat validitása – szögezte le szakértő.
Előfordul, hogy egy speciális tesztben mindössze egy-két fő kérdést vizsgálnak, megismételve azokat a pontosabb reakciók érdekében.
Az ideális vizsgálati időt a szervezet biológiai ritmusához igazítják, de ha a nyomozás érdekei (például egy külföldi gyanúsított sürgős eljárása) úgy kívánják, extrém időpontokban – akár hajnalban is – elvégezhető a teszt.
A fáradtság szerepe kettős: bár a szervezet kimerültsége befolyásolhatja a reakciókat, a szakértő a kapott adatok és tesztek alapján hozza meg a döntést arról, hogy a mérés értékelhető-e.
— A vizsgálat lezárásaként a szakértő egy matematikai és numerikus alapú értékelést végez. A számítógépes poligráfos szoftver és a pontozóablak segítségével a szakértő elemzi a mérés során kapott görbéket és válaszokat.
A tesztlapokon az R1, R2, R3 (vagyis az egyes releváns kérdések sorszámai) mellett különféle numerikus értékek szerepelnek. Ezek a matematika szabályai alapján összeállnak, és kérdésenként részpontszámokat, úgynevezett szubtális összegeket adnak.
Ha egy kérdésnél a vizsgált személy mínusz 3-mas vagy annál alacsonyabb értéket ér el a negatív tartományban, a kötelező döntés a megtévesztés regisztrálása. Ha minden egyes releváns kérdésre legalább plusz egyes értéket ér el az alany, a kötelező döntés az, hogy nincs szignifikáns reakció. Amennyiben a pontszámok a köztes tartományban maradnak (0, mínusz 1, mínusz 2), a vizsgálat eredménye nem eldönthető, vagyis inkonkluzív.
Till Tamás ügyében is bevetették a módszert
A döntési szabályokat úgy alakították ki, hogy a megtévesztés mérése legalább 95 százalékos, míg az őszinte oldal érvényessége legalább 90 százalékos pontosságot mutasson.
A bírónő a szakértőt felkérte, hogy foglalja össze, pontosan milyen elvek alapján dől el egy poligráfos vizsgálat során, hogy egy adott válasz elfogadható-e.
— A vizsgálat tisztán numerikus alapú értékelési rendszert használ. A szoftver által rögzített fiziológiai válaszokból matematikai szabályok szerint számolunk pontértékeket az egyes kérdésekre vonatkozóan. A döntési mechanizmusunk szigorú sztenderdeken nyugszik: ha valamelyik releváns kérdésnél a pontszám eléri vagy meghaladja a mínusz 3-as értéket, a szabályzatunk értelmében kötelezően megtévesztést kell rögzítenünk. Ezzel szemben, ha minden kérdésnél sikerül legalább a plusz egyes határértéket elérni, akkor a rendszer a „nincs szignifikáns reakció” (NSL) kategóriát határozza meg, ami azt jelenti, hogy a vizsgált személy a kérdezett témában nem mutatott a becsapásra utaló szignifikáns jeleket. Mindezeket a nemzetközi statisztikai hibahatárok – az úgynevezett alfa értékek – is alátámasztják, amelyek a nagymintás empirikus kutatások alapján 90-95%-os megbízhatóságot garantálnak.