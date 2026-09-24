Összebalhézott a bíróságon egykori nevelőtanárával a Till Tamás-ügy vádlottja

Mint az Origo beszámolt róla, a 11 éves Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról, és soha többé nem tért haza. Csaknem negyedszázaddal később, 2024-ben egy bajai tanya melléképületének betonja alól előkerültek a gyermek földi maradványai. Bebizonyosodott, hogy a kisfiú gyilkosság áldozata lett. A szörnyű tettel az annak idején mindössze 16 éves Fehér Jánost vádolják.
A felnőttként bútorkereskedővé érett férfi egy bajai gyermekotthonban nőtt fel. Kérésére a Kecskeméti Törvényszéken a mai tárgyaláson kihallgatták V. Zsoltot, a vádlott egykori nevelőtanárát. Bár nyilvánvaló volt, hogy magáról a gyilkosságról mit sem tud, János körülményeivel kapcsolatban lehettek releváns információi.
– 1998-ban kerültem a több részlegből álló intézménybe, mint kollégiumi nevelőtanár. 2000 májusában kerültem át két évre az állami gondozottak csoportjába. Ott ismertem meg Fehér Jánost – idézte fel a nevelő, majd rátért, milyen fiú volt az egykori intézetis.
– Nagy hajat viselt, és nagy körmöt. Kifejezetten ápolatlan volt, de mindig okoskodott. Mindenkinél mindent jobban tudott. A legjobban pénzzel lehetett motiválni – fogalmazott V. Ez utóbbi körülmény azért lehet lényeges, mert János annak idején valóban dolgozott alkalmanként annál az esztergályosmesternél, akinek a tanyáján végül a rendőrök megtalálták az áldozat csontjait.
Az egykori otthonában a gyermekeket négy-hat ágyas szobában helyezték el, összesen 24 gyermek élt ott.
– A gyerekek hetente kaptak kimenőt. Akkor a portán fel kellett mutatniuk a kimenőkártyát. Egy-egy kimenő alkalmával többen elmentek dolgozni segédmunkásnak. Volt olyan, hogy a munkaadók kocsit küldtek értük – mondta a nevelőtanár. Annak idején a feladatai közé tartozott a gondozottak ébresztése és reggeliztetése is, de gyakran ő kísérte őket bírósági tárgyalásokra és orvosi vizsgálatokra is.
V. Zsolt emlékei szerint Fehér rendszeresen használta a felügyelete mellett az intézet számítógépeit, ám a vádlott ezen a kijelentésen felháborodott, és közölte, ez aligha lehet igaz, mert ő saját komputerrel rendelkezett. Hogy ez az ügy szempontjából miért lényeges, arra nem tért ki, de
a tanú további állításait is kifogásolta.
Többek között azt is, hogy János nem tartotta a kapcsolatot a családjával.
– Ön tanította a testvéremet, Zsoltot 1998-tól 2000-ig. A kollégiumban volt a nevelőtanára, tehát nem tud ez elől kitérni – mondta a vádlott, mire a bírónő rendreutasította.
Ilyen stílusban nem beszélhet a tanúval. Elmondhatja, amit gondol, a tanú pedig maximum válaszol arra, hogy mire emlékszik. Ha még egyszer így beszél a tanúval, befejezi a kérdésfeltevést!
– jelentette ki Czakkerné Pásztor Anita Irén.
Ezek után egy intézetis években keltezett gyámügyes irat tartalmát ismertették.
– Az anya gyermekhez való viszonya ellentmondásos, az intézeti nevelési időtartama alatt volt, hogy évekig nem látogatta meg a gyermekét, életének más szakaszában Fehér János szinte minden hétvégén az anyjánál tartózkodott. Az anya előadta, hogy gyermeke azzal a feltétellel hajlandó csak vele kapcsolatot tartani, ha szakít az élettársával.
Később úgy nyilatkozott, hogy anyjával nem kíván kapcsolatot tartani, miután nézeteltérései támadtak vele.
A fenti tényeket tekintve a gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vétel mellett döntött – olvasta fel a bírónő.
Fehér János ezek után kifogásolta, hogy a nevelőtanár egyetlen alkalommal sem ült le vele beszélgetni, nem törekedett rá, hogy megismerje a céljait, az örömeit és a fájdalmát, mégis készített róla egy nem éppen pozitív írásbeli jellemzést, melyben a tinédzser Jánost infantilisnek nevezte.
Így élt az intézetben a Till Tamás-ügy vádlottja
A vádlott arra is kíváncsi volt, hogy egykori nevelőtanára tisztában van-e vele, hogy a kollégái annak idején rendszeresen ittak munkaidőben, és ha nem is jártak dülöngélve, az alkohol hatása alá kerültek. V. Zsolt kitért a válaszadás elől, mondván, nem tartozott a hatáskörébe, hogy a kollégáit megszondáztassa. Fehér erősködött volna, de a bíró megtiltotta a válaszadást.
Fehér állítása szerint az intézet után több egykori társa öngyilkos lett a rendszerben átélt traumák, többek között szexuális kényszerítés miatt.
– Inkább 10 évet töltenék a börtönben, mint hogy egyre is visszatérjek az intézetbe! – fejezte be a gyilkossági ügy vádlottja.