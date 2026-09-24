Összebalhézott a bíróságon egykori nevelőtanárával a Till Tamás-ügy vádlottja

Mint az Origo beszámolt róla, a 11 éves Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról, és soha többé nem tért haza. Csaknem negyedszázaddal később, 2024-ben egy bajai tanya melléképületének betonja alól előkerültek a gyermek földi maradványai. Bebizonyosodott, hogy a kisfiú gyilkosság áldozata lett. A szörnyű tettel az annak idején mindössze 16 éves Fehér Jánost vádolják.

Till Tamás feltételezett gyilkosa (Fotó: Origo)

A felnőttként bútorkereskedővé érett férfi egy bajai gyermekotthonban nőtt fel. Kérésére a Kecskeméti Törvényszéken a mai tárgyaláson kihallgatták V. Zsoltot, a vádlott egykori nevelőtanárát. Bár nyilvánvaló volt, hogy magáról a gyilkosságról mit sem tud, János körülményeivel kapcsolatban lehettek releváns információi.

– 1998-ban kerültem a több részlegből álló intézménybe, mint kollégiumi nevelőtanár. 2000 májusában kerültem át két évre az állami gondozottak csoportjába. Ott ismertem meg Fehér Jánost – idézte fel a nevelő, majd rátért, milyen fiú volt az egykori intézetis.

– Nagy hajat viselt, és nagy körmöt. Kifejezetten ápolatlan volt, de mindig okoskodott. Mindenkinél mindent jobban tudott. A legjobban pénzzel lehetett motiválni – fogalmazott V. Ez utóbbi körülmény azért lehet lényeges, mert János annak idején valóban dolgozott alkalmanként annál az esztergályosmesternél, akinek a tanyáján végül a rendőrök megtalálták az áldozat csontjait.

Még idén ítélet várható a Till Tamás-ügyben (Fotó: Origo)

Az egykori otthonában a gyermekeket négy-hat ágyas szobában helyezték el, összesen 24 gyermek élt ott.

– A gyerekek hetente kaptak kimenőt. Akkor a portán fel kellett mutatniuk a kimenőkártyát. Egy-egy kimenő alkalmával többen elmentek dolgozni segédmunkásnak. Volt olyan, hogy a munkaadók kocsit küldtek értük – mondta a nevelőtanár. Annak idején a feladatai közé tartozott a gondozottak ébresztése és reggeliztetése is, de gyakran ő kísérte őket bírósági tárgyalásokra és orvosi vizsgálatokra is.

V. Zsolt emlékei szerint Fehér rendszeresen használta a felügyelete mellett az intézet számítógépeit, ám a vádlott ezen a kijelentésen felháborodott, és közölte, ez aligha lehet igaz, mert ő saját komputerrel rendelkezett. Hogy ez az ügy szempontjából miért lényeges, arra nem tért ki, de

a tanú további állításait is kifogásolta.

Többek között azt is, hogy János nem tartotta a kapcsolatot a családjával.