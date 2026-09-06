Till Tamás ügy: kihallgatja a bíróság a gyászoló apát

Mint ismert, a 11 éves Till Tamás 2000 gyermeknapján, május 28-án ment el otthonról az édesapja engedélyével, hogy megnézze a közeli vadasparkban született kiscsikót. A bajai kisfiú soha többé nem tért haza. A szülei 24 éven keresztül bíztak benne, hogy a fiuk egy nap becsenget hozzájuk, ám 2024 nyarán egy bajai tanya melléképületének betonja alatt megtalálták egy gyermek földi maradványait. Nem sokkal előtte Fehér János bútorkereskedő bement a rendőrségre és közölte: egy barátja számára vádegyezséget szeretne kötni, és nem is akármit ajánl cserébe: egy negyed évszázada lezáratlan ügy megoldását.

Till Tamás szülei mindenben támogatják egymást Fotó: Bors

Till Tamás feltételezett gyilkosa maximum 15 évet kaphat

Fehér pontosan megmutatta a rendőröknek, hol nyugszik Tamáska. Előadta, hogy 16 évesen a szóban forgó tanya tulajdonosánál dolgozott alkalmi segédmunkásként. A fiúval az időd esztergályos végzett, majd Jánost bízta meg a holttest eltüntetésével. Az egyenruhásoknak gyanús volt a férfi, és végül sikerült is megtörniük. János beismerte, hogy ő végzett Till Tamással, igaz, ezt azok után tette, hogy az őt kihallgató egyenruhások azt mondták neki, hogy a tette már elévült. Ezt egyébként maguk is így gondolták, ezért a beismerő vallomás után elengedték. Az ügyészség azonban bejelentette, hogy az emberölés minősített esetével állnak szemben, így elévülésről szó sem lehet. Fehért elfogták, a bíróság pedig letartóztatta. A terhelt azóta ártatlanságát hangsúlyozza, a bűncselekmény beismerését pedig azzal magyarázza, hogy a rendőrök megfenyegették őt. Meg is indított ellenük egy pótmagánvádas eljárást, ám a főrendőröket első fokon felmentették.

Fehér János büntetőpere a Kecskeméti Törvényszéken zajlik. Ha megállapítják a bűnösségét, maximum 15 évet kaphat. A következő, szeptember 9-re kiírt tárgyalási napon Mátyást, Tamáska édesapját kívánják tanúként kihallgatni. Ez nem kis nehézséget okoz a férfinek, ugyanis a súlyos beteg, kerekesszékhez kötött feleségét nem hagyhatja magára.

Ha elmegyek a bíróságra, meg kell kérnem valakit, hogy vigyázzon Katalinra. A feleségem csak feküdni és a kerekesszékében ülni képes, és sok mindenben segítségre szorul. Ha rosszul lesz, mentőt kell hozzá hívni

– magyarázta Mátyás, aki egyébként nonszensznmek tartja, amit a hatóságok vele tettek.