Öt jármű érintett abban a balesetben, amely szombat délelőtt történt az M1-es autópályán, Óbarok térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínen a bicskei önkormányzati tűzoltók és a mentők is dolgoznak.

Tömegkarambol az M1-esen, több kilométeres a kocsisor - Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Tömegkarambol az M1-esen, több kilométeres a kocsisor

Az Útinform közlése szerint a 46-os kilométernél, Hegyeshalom felé csak egy sáv járható, emiatt három kilométeres kocsisor alakult ki. A főváros felé az átterelt belső sávban nem lehet továbbhaladni, ebben az irányban már nyolc kilométeres a torlódás.

Máshol is torlódik a forgalom