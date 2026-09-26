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baleset

Tömegkarambol az M1-esen, több kilométeres a kocsisor

38 perce
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Öt jármű ütközött az M1-esen, már nyolc kilométeres a kocsisor.
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balesetútinformM1-es autópálya

Öt jármű érintett abban a balesetben, amely szombat délelőtt történt az M1-es autópályán, Óbarok térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínen a bicskei önkormányzati tűzoltók és a mentők is dolgoznak.

Tömegkarambol az M1-esen, több kilométeres a kocsisor
Tömegkarambol az M1-esen, több kilométeres a kocsisor - Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Tömegkarambol az M1-esen, több kilométeres a kocsisor

Az Útinform közlése szerint a 46-os kilométernél, Hegyeshalom felé csak egy sáv járható, emiatt három kilométeres kocsisor alakult ki. A főváros felé az átterelt belső sávban nem lehet továbbhaladni, ebben az irányban már nyolc kilométeres a torlódás.

Máshol is torlódik a forgalom

  • Az M7-es autópályán Fonyódnál történt baleset, Budapest felé a 152-es kilométernél csak a külső sáv járható.
  • Az M0-s déli szektorában, Dunaharasztinál burkolatjavítás lassítja a közlekedést: az M1-es felé a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv használható.
  • Az M3-ason Hatvan közelében útburkolat-felújítás, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig útépítési munkák miatt kell torlódásokra számítani.
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