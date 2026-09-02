Több kilométeres a torlódás az M1-esen: erre érdemes közlekedni

Jelentős a torlódás az M1-es autópályán mindkét irányba Komárom és Tata között, aki teheti az 1-es főúton kerülhet - közölte szerda délelőtt az Útinform. Azt írták, hogy az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 88-as kilométernél baleset történt, ezért lezárták a külső sávot a komáromi csomópontnál kiépített terelésben; itt közel 12 kilométeres a torlódás.

Hatalmas torlódás alakult ki az M1-es autópályán / Fotó: Illusztráció: APA/EGGENBERGER

Hatalmas a torlódás az M1-es autópályán

A sztráda Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt kell szakaszos lassulásra, torlódásra számítani, főleg a külső sávban.

Annak, aki személyautóval haladna Budapest felé, érdemes az átterelt belső sávot választania - jelezték.

Közölték, a terelésbe történő belépés előtt, a 61-es kilométernél alakult ki majdnem 10 kilométeres torlódás mindkét sávban.