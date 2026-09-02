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torlódás

Több kilométeres a torlódás az M1-esen: erre érdemes közlekedni

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Baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 88-as kilométernél baleset történt, ezért lezárták a külső sávot a komáromi csomópontnál kiépített terelésben. A torlódás itt közel 12 kilométeres, míg a sztráda Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt kell szakaszos lassulásra, torlódásra számítani, kivált a külső sávban.
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torlódásbalesetM1-es autópálya

Jelentős a torlódás az M1-es autópályán mindkét irányba Komárom és Tata között, aki teheti az 1-es főúton kerülhet - közölte szerda délelőtt az Útinform. Azt írták, hogy az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 88-as kilométernél baleset történt, ezért lezárták a külső sávot a komáromi csomópontnál kiépített terelésben; itt közel 12 kilométeres a torlódás.

Hatalmas torlódás alakult ki az M1-es autópályán  / Fotó: Illusztráció: APA/EGGENBERGER

Hatalmas a torlódás az M1-es autópályán

A sztráda Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt kell szakaszos lassulásra, torlódásra számítani, főleg a külső sávban.

Annak, aki személyautóval haladna Budapest felé, érdemes az átterelt belső sávot választania - jelezték.

Közölték, a terelésbe történő belépés előtt, a 61-es kilométernél alakult ki majdnem 10 kilométeres torlódás mindkét sávban.

Szerda reggel az M0-s autóúton történt baleset az M1-es autópálya felé a hárosi Duna-hídon, ami miatt jelentős torlódás alakult ki. Az Útinform akkori tájékoztatása szerint a 15-ös kilométernél a belső sávot foglalták el a sérült járművek, a torlódás pedig meghaladta a 10 kilométert.

 

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