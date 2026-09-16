A lebénult Niki: "A legaljának a legalja, hogy még megjelenni sem hajlandó" – El sem ment a vádlott a tolószékbe kényszerült balerina ügyének tárgyalására

Mint ismert, a Budapesti Operettszínház balerinája 2022. június 27-én éppen a munkahelyére tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből lezuhanó épületelemek maguk alá temették. A Jókai utcai házomlás miatt négyen ülnek a vádlottak padján. Az elsőrendű vádlott, az elhibázott építkezés kivitelezője azonban meg sem jelent a mai tárgyaláson. Tóth Nikolett, a baleset következtében lebénult balerina jellemtelen embernek tartja Lengyel Lászlót.

Tóth Nikolett az édesanyjával érkezett (Fotó: Mediaworks)

A Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott iratok szerint a vádlottaknak foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt kell felelniük. Az ügyészség az építkezést irányító cég vezetőjére letöltendő, míg a többi vádlottra felfüggesztett fogházbüntetést kért. Emellett indítványozták, hogy az cégvezetőt tiltsák el a cégvezetéstől, a többieket pedig a foglalkozásuktól.

Aligha lehet sietséggel vádolni a hatóságokat, ha belegondolunk, hogy a több mint négy évvel ezelőtti baleset óta csak most vette kezdetét a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a bizonyítási eljárás.

– Az elején gyorsabb ítéletre számítottam, de legalább most már eljutottunk idáig. Azzal már elégedett lennék, ha megkapnák, amit az ügyészség kér. Bár ez sem egy óriási büntetés, de igazából az a célom, hogy legyen valamiféle ítélet. Egyrészt azért, hogy legyen precedensértéke és ez más építkezéseken többé ne történhessen meg, másrészt pedig azért, hogy az ügyvéd úr vagy a felelősök jobban odafigyeljenek a forgalom kezelésére. A szabályok betartásának elmulasztása ne következhessen be többé – monda Niki az Origónak a bíróság folyosóján. A kerekesszékbe kényszerült balerina az édesanyja társaságában érkezett.

Niki még képes mosolyogni (Fotó: Mediaworks)

Tóth Nikolett örökre mozgássérült marad

Niki azon a bizonyos napon rossz pillanatban volt rossz helyen, igaz, máskor is ugyanazon az útvonalon járt be az otthonából a színházba.

– Ez volt a legrövidebb út. Mindig gyalog közlekedtem – idézte fel a történteket Niki, akinek állapota a baleset óta sokat romlott. A kezének drasztikus romlása miatt idén nyáron kénytelen volt ismét kés alá feküdni.

Sajnos át kellett vágni a gerincemet, úgyhogy ez már egy végleges állapot: a mozgássérültség és a kerekesszékes élet végleges lett. Úgyhogy most igazából csak a jelenlegi állapotom fenntartása a cél, mert rehabilitáció nélkül csak romlana a helyzetem. Nekem ezentúl életem végéig gyógytornára kell járnom

– mondta az egykori balerina, aki a kezeit sem tudta rendesen használni, tárgyak estek ki a kezéből. Ez a probléma már mérséklődött, igaz, írni még mindig nehezen tud.