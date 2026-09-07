Tragédia: lezuhant egy kisrepülőgép, a fedélzeten mindenki életét vesztette

Két ember meghalt, miután egy kisrepülőgép lezuhant Brisbane-től délre, és hatalmas bozóttüzet okozott. A légiszerencsétlenség helyi idő szerint hétfőn, augusztus 7-én délelőtt, nem sokkal 11 után történt. A segélyhívót a tragédia után a környékbeliek értesítették, miután robbanást hallottak, majd fekete füstöt láttak felszállni a levegőbe.

Tragédia: lezuhant egy kisrepülőgép, két ember életét vesztette. Fotó: G_4 / Pexels

A FlightRadar24 adatai szerint a Beechcraft A36 Bonanza a Brisbane-i Archerfield repülőtérről szállt fel, és 18 percet töltött a levegőben, mielőtt lezuhant. A helyszínen továbbra is több tucat katasztrófavédelmi szakember dolgozik, köztük 12 tűzoltóegység, amelyek a baleset után keletkezett tüzet oltották.

Tragédia: lezuhant egy kisrepülőgép, két ember életét vesztette

Az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal (ATSB) vizsgálatot indított a baleset miatt:

Megkezdték a bizonyítékok összegyűjtését, többek között a helyszín és a roncsok vizsgálatát, valamint a további elemzés szempontjából fontos repülőgép-alkatrészek begyűjtését. Ezeket az ATSB canberrai műszaki létesítményeiben vizsgálják majd tovább. A nyomozók meghallgatják a szemtanúkat és az érintetteket, valamint összegyűjtik a rendelkezésre álló rögzített adatokat, köztük a repülési nyomkövetési információkat, továbbá a pilótára és a repülőgép karbantartására vonatkozó dokumentumokat, valamint az időjárási adatokat is

- közölték a DailyMail írása szerint.