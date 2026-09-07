"Szilánkosra tört az orrcsontom!" – brutálisan megverték a transzplantált TikTok-sztárt

Megverték a kétszeresen transzplantált TikTok-sztárt a mezőcsáti buszmegállóban. A táncos videókat készítő Siklós Csaba értetlenül áll a támadás előtt. A férfiről kisgyermekkorában derült ki, hogy súlyos beteg. 14 évesen kimondták, hogy új májra és vesére van szüksége. A szervátültetésre 10 esztendőt kellett várnia.

Ennyire megverték a transzplantált TikTok-sztárt Fotó: Siklós Csaba

Siklós Csaba állítja: soha nem bántott senkit, és a támadójával sem volt korábban konfliktusa. A bántalmazott férfit az otthonában értük el. Mivel képtelen volt beszélni, a telefonos kommunikáció helyett a Messengert választotta.

Borzalmas fájdalmaim vannak, az orromat jegelnem kell. Egy ideig még dolgozni sem tudok, pedig szükségem lenne a keresetemre. Felnőtt emberként nem szeretném, hogy az édesanyám jövedelmére kelljen támaszkodnom. Szimbiózisban élünk, de már férfi vagyok!

– mondta Csaba az Origónak.

- A támadót nem ismertem közelebbről, csak az ismerősöktől tudtam meg, hogy kiről van szó. A rendőrségen már megtettem a feljelentést, remélem, a hatóság komolyan veszi az ügyet – folytatta a TikTok-sztár.

Csaba rendszeresen mécset gyújt a donorja emlékére Fotó: Bors

A transzplantált TikTok-sztár Istennek hálás, hogy túlélte

A kórházi vizsgálatok során kiderült a szomorú diagnózis: darabos orrcsonttörést szenvedett, ami garantáltan nyolc napon túl gyógyuló, súlyos testi sértésnek minősül. Csabát mélyen lesújtották a történtek, az ismerősei és szerettei is egy emberként állnak a felépüléséért küzdő áldozat mellett. A kérdés már csak az: mi vezethetett ehhez a gátlástalan és esztelen erőszakhoz egy családi rendezvényt követően?

Annyit biztosan tudok, hogy a srác részeg volt. Szinte nem is mondott semmit, tehát gyakorlatilag szó nélkül nekem esett

– árulta el Csaba, aki hálát ad Istennek, hogy a transzplantált szerveit a támadás nem érte. Amennyiben a gonosztevő a feje helyett a hasát és a derekát ütötte volna, abba rossz esetben Csaba bele is halhatott volna.