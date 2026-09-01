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tűz

Kigyulladt az aljnövényzet Gyál határában, lakóházak is veszélyben vannak

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Kigyulladt az aljnövényzet Gyál határában, a Puskás utca közelében, ahol a lángok már lakóházakat és egy közeli erdőt is veszélyeztetnek. A tűz megfékezésén a fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók dolgoznak, több további egység is a helyszínre tart.
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tűztűzoltótűzeset

Kigyulladt az aljnövényzet Gyál határában, lakóházakat is veszélyeztetnek a lángok, közölte a katasztrófavédelem kedden délután az MTI-vel. Azt írták, hogy az aljnövényzet a Puskás utca közelében gyulladt ki, és a tűz egy erdőt is veszélyeztet.

Tűz ütött ki Gyálon, komoly veszély áll fenn.
Tűz ütött ki Gyálon, komoly veszély áll fenn. Fotó: unsplash.com

Tűz Gyálon: erdőtűz is keletkezhet

A fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók oltják a lángokat, de a helyszínre indult több más egység is

 - közölték

 

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