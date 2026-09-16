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láng

Robbanás rázta meg Nyíregyházát: hatalmas területen tombolt a tűz

1 órája
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Lángra lobbant a tarló és a száraz fű szerda délután Nyíregyházán. A tűz nagy területet, összesen három-négy telket érintett, és amelyben egy traktor kiégett, egy gázpalack felrobbant, egy rakodógép pedig megrongálódott. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
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lángtűztűzoltóNyíregyháza

Több telket is érintő tűz tombolt szerda délután Nyíregyháza külterületén, ahol a a tarló és a száraz fű kapott lángra a Westsik Vilmos utcában. A nagy területet, összesen három-négy telket érintő tűzben egy traktor kiégett, egy rakodógép pedig megrongálódott.

Tűz pusztított Nyíregyházán / Fotó: Bordás Béla, városgondnok / SZON

Hatalmas tűz tombolt Nyíregyházán

Az egyik telken bontási maradványok is meggyulladtak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat - írta meg a Katasztrófavédelem, majd egy frissítésben azt közölték, sikerült eloltani annak a tűznek a lángjait, amely Nyíregyháza külterületén, a Westsik Vilmos utcában keletkezett. 

Mintegy kétezer négyzetméteren száraz fű, bozótos, gépjárműroncsok és összehordott törmelékek égtek. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a város tűzoltóparancsnokának irányítása mellett, egy vízszállító jármű közreműködésével, öt vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet, amelyben egy gázpalack is felrobbant. A nagy füst miatt a rajok légzőkészüléket is használtak a munkálatok során.

Hatalmas tűz pusztított Nyíregyházán / Fotó: Bordás Béla városgondnok / SZON

A helyszínen készült további fotókat ITT lehet megtekinteni!

 

A minap érkezett a hír, hogy ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brac szigetén napok óta pusztító tüzet, és ha az időjárás kedvezően alakul, hétfőn megkezdhetik a tűzoltóegységek visszavonását. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy ötezer hektárt érintettek. Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok az N1 televíziónak nyilatkozott arról, hogy egységeiknek sikerült ellenőrzésük alá vonni a tüzet.

 

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